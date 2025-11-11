En esta FECHA Checo Pérez probará el monoplaza de Cadillac rumbo a la F1 2026

Comienza la cuenta regresiva para el regreso de Sergio, Checo Pérez, después de varios meses fuera de la Fórmula 1. Ahora, para la temporada 2026 el mexicano defenderá los colores de Cadillac, escudería que hará su debut oficial en la máxima categoría del automovilismo profesional.

VIDEO | Antonio Pérez, padre de Checo Pérez, analiza el momento de su hijo en Fórmula Uno

Checo Pérez cuenta con la experiencia suficiente para dar buenos resultados de la misma forma que ocurre con su compañero Valtteri Bottas, otrora de Mercedes. Ahora bien, ¿cuándo probará finalmente el mexicano el monoplaza que utilizará con Cadillac de cara a la siguiente temporada?

¿Cuándo probará Checo Pérez el nuevo auto de Cadillac?

Cabe mencionar que, hasta ahora, todas las pruebas realizadas por Checo Pérez se han hecho mediante simulaciones rumbo a la próxima temporada de la F1. Además, se espera que pronto pueda utilizar el monoplaza que Ferrari utilizó hace un par de campañas para que tenga una noción más clara de lo que le espera.

Mientras tanto, Cadillac continúa afinando los últimos detalles de su monoplaza para tener una temporada decente en la Fórmula 1 2026. En ese sentido, el director de la escudería, Graeme Lowdon, explicó que esperan terminar el auto para entregarlo a sus conductores en enero del 2026.

Lowdon explicó, según declaraciones compartidas por El Heraldo Deportes, que continúan reclutando al personal para terminar con el diseño del monoplaza. Con ello, sentenció que el “motor” se encenderá por primera vez en un periodo promedio de 40 días, por lo que Checo Pérez se subirá por primera vez en él a finales de enero 2026.

¿Cuándo será la primera carrera de Checo Pérez con Cadillac?

Si todo sale conforme los planes de la escudería norteamericana, Checo Pérez y su compañero Valtteri Bottas harán su debut oficial con Cadillac en la primera carrera de la temporada 2026 de la Fórmula 1; es decir, en el Gran Premio de Australia programado para el fin de semana del 6 al 8 de marzo.