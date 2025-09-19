Premian al árbitro que agregó 17 minutos en el Clásico Nacional

La Comisión de Árbitros, encabezada por Juan Manuel Herrero, dio a conocer las designaciones arbitrales para la Jornada 9 del Apertura 2025, y una de las decisiones que más revuelo ha causado es la del árbitro Óscar Mejía. El silbante, quien estuvo a cargo del Clásico Nacional entre Chivas y América, donde los rojiblancos se impusieron 2-1 en el Estadio Ciudad de los Deportes, fue reconocido por su actuación con una nueva asignación en uno de los duelos estelares de la fecha: Pumas vs Tigres. Sin embargo, su desempeño en el Clásico no estuvo exento de controversia.

Mejía, de 40 años y con amplia experiencia en la Liga BBVA MX , enfrentó tres situaciones que pusieron su trabajo bajo la lupa. La más criticada fue la adición de 13 minutos de compensación en la segunda mitad, que terminaron extendiéndose a 17 debido a una bronca al final del encuentro. Esta decisión fue cuestionada, ya que muchos consideraron excesivo el tiempo añadido. Además, la falta que dio origen al gol de Alejandro Zendejas para el América generó controversia, pues tomas de la transmisión sugieren que no era infracción. Por último, en la gresca iniciada por Erick Sánchez, Mejía optó por mostrar solo amonestaciones, una determinación que también fue criticada en redes sociales por su aparente tibieza.

Mejía, ¿premiado a pesar de las polémicas?

A pesar de estas polémicas, la Comisión de Árbitros consideró que Mejía manejó el partido de manera adecuada y lo recompensó con la designación para el Pumas vs Tigres, uno de los encuentros más atractivos de la jornada. En contraste, otros árbitros no corrieron con la misma suerte. Joaquín Vizcarra, quien tuvo una actuación cuestionada en el Pachuca vs Cruz Azul al expulsar a Daniel Aceves y señalar un penal polémico que dio el triunfo a la Máquina, no recibió asignación para la próxima fecha.

Entre las designaciones destacadas, Marco Antonio “Gato” Ortiz, estará en el Chivas vs Toluca, mientras que Víctor Cáceres arbitrará el Monterrey vs América.

