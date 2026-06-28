LOGO FIFA AZTECA DEPORTES (1).png

Argelia vs Austria: Ver GRATIS y EN VIVO resultado de la transmisión HOY sábado 27 de junio, juego del Grupo J del Mundial 2026; marcador online en directo

Argelia y Austria lucharán por el segundo lugar en el Grupo J y un puesto en los 16vos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ desde el Estadio Kansas City

Argelia vs Austria: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY sábado 27 de junio, juego del Grupo J del Mundial 2026; marcador online
Argelia y Austria lucharán por el segundo lugar en el Grupo J y un puesto en los 16vos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ desde el Estadio Kansas City

Escrito por: Gustavo García - DR

Argelia vs Austria

¿A qué hora es el juego entre Argelia y Austria de la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

El partido entre Argelia y Austria, correspondiente a la última fecha del Grupo J de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ está programado para comenzar a las 8:00 PM desde el Estadio Kansas City. Los austríacos marchan como segundos porque tienen una mejor diferencia de goles que los argelinos pese a que ambos derrotaron a Jordania.

Tags relacionados
Selección de Argelia Austria
App EnVivo Logo
EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/regional-news/envivo
  • https://live.adn40.mx/
  • https://www.tvazteca.com/mundo-sorprendente-tv/envivo
  • https://www.tvazteca.com/vida-plena-tv/envivo