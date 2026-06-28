Argelia vs Austria: Ver GRATIS y EN VIVO resultado de la transmisión HOY sábado 27 de junio, juego del Grupo J del Mundial 2026; marcador online en directo
Argelia y Austria lucharán por el segundo lugar en el Grupo J y un puesto en los 16vos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ desde el Estadio Kansas City
¿A qué hora es el juego entre Argelia y Austria de la Copa Mundial de la FIFA 2026™?
El partido entre Argelia y Austria, correspondiente a la última fecha del Grupo J de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ está programado para comenzar a las 8:00 PM desde el Estadio Kansas City. Los austríacos marchan como segundos porque tienen una mejor diferencia de goles que los argelinos pese a que ambos derrotaron a Jordania.