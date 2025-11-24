CONFIRMADO: Así se jugará la FINAL del Mundial Sub-17 Qatar 2025
Ya tenemos finalistas en el Mundial Sub-17 de Qatar 2025, con una final inédita que enfrentará a dos selecciones europeas
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