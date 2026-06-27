Argelia vs Austria: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY sábado 27 de junio, juego del Grupo J del Mundial 2026; marcador online

Argelia vs Austria

¿A qué hora es el juego entre Argelia y Austria de la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

El partido entre Argelia y Austria, correspondiente a la última fecha del Grupo J de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ está programado para comenzar a las 8:00 PM desde el Estadio Kansas City. Los austríacos marchan como segundos porque tienen una mejor diferencia de goles que los argelinos pese a que ambos derrotaron a Jordania.