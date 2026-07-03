Argentina vs Cabo Verde: Ver ONLINE, EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY viernes 3 de julio, Juego de Lionel Messi de los 16avos de final del Mundial 2026; marcador en línea, en directo y por internet

Desde la cancha del Estadio Miami, Argentina y Lio Messi, se mediran contra una de las selecciones sorpresas en esta justra veraniega, Cabo Verde.

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Argentina dominó por completo el Grupo J y clasificó ganando sus tres partidos con mucha facilidad. Vencieron a Argelia por 3 a 0, a Austria por 2 a 0 y a Jordania por 3 a 1, demostrando ser uno de los equipos más fuertes del torneo y avanzando sin ningún problema a la siguiente ronda, con un Messi siendo el líder del goleo de la competencia.

A Cabo Verde le tocó un camino mucho más apretado en el Grupo H, pero logró clasificar de forma increíble al empatar todos sus juegos. Aguantaron el cero a cero contra España y Arabia Saudita, y sacaron un gran empate a dos goles contra Uruguay. Esto les alcanzó para pasar a los dieciseisavos de final, donde justamente se enfrentan a Argentina el día de hoy en Miami.

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Alineaciones Argenitna vs Cabo Verde

Argentina: 23 Emiliano MARTINEZ, 6 Lisandro MARTINEZ, 13 Cristian ROMERO, 25 Facundo MEDINA, 26 Nahuel MOLINA, 7 Rodrigo DE PAUL, 20 Alexis MAC ALLISTER, 24 Enzo FERNANDEZ y 10 Lionel MESSI, 16 Thiago ALMADA y 22 Lautaro MARTINEZ

Cabo Verde: Vozinha; Cabral, Diney, Lopes, Moreira; Pina; J.Cabral, Duarte, Duarte, Mendes y Da Costa.

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