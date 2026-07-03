CONFIRMADO: Partidos de 8vos de Final del Mundial 2026 que transmitirá TV Azteca

Termina la ronda de 16vos de Final en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Para la instancia de 8vos de Final, las emociones llegan a la señal de TV Azteca con partidos imperdibles.

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En primera instancia, te llevaremos las emociones del juego de Paraguay vs Francia, compromiso programado para este sábado 4 de julio a las 15:00 horas en el Estadio Filadelfia. El ganador de la llave se va a enfrentar en 4tos de Final al vencedor de Canadá vs Marruecos.

Posteriormente, para el 5 de julio, vas a poder ver México vs Inglaterra, duelo a disputarse en el Estadio Ciudad de México con horario por confirmar. Dicho partido representa el último juego de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en territorio mexicano en un certamen del que el país fue sede conjunta de Estados Unidos y Canadá. El equipo vencedor va a tener como rival en 4tos de Final a Brasil o Noruega.

Para el lunes 6 de julio, tenemos un juego imperdible. Portugal y España chocan en el Estadio Dallas a las 13:00 horas. De un lado, Cristiano Ronaldo comanda a los lusos y del otro, aparece Lamine Yamal liderando a 'La Furia'. La escuadra que logre avanzar a la siguiente ronda va a tener como contrincante al ganador de Estados Unidos vs Bélgica.

Finalmente, Suiza se va a enfrentar al ganador de la serie entre Colombia y Ghana. El encuentro de 8vos de Final se va a jugar el martes 7 de julio a las 14:00 horas en el Estadio BC Place Vancouver.

Los encuentros antes mencionados, los vas a poder ver EN VIVO y GRATIS por la señal de Azteca 7, sitio y App de TV Azteca Deportes.

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