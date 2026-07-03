Argentina vs cuadro caboverdiano: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado del partido de 16vos de Final de la justa veraniega; marcador minuto a minuto | Presentado por Jaecoo 5

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La Selección de Argentina se enfrenta este viernes 3 de julio a su similar caboverdiano en compromiso de los Dieciseisavos de Final de la justa mundialista a disputarse en el Estadio Hard Rock de Miami, Florida, en donde la Albiceleste buscará continuar su camino en la defensa del título de campeones del mundo.

Las miradas estarán puestas sobre Messi, el astro argentino que buscará seguir aumentando su cuota goleadora que ya lo tiene como el máximo anotador en la historia de la justa veraniega.

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