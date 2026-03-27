Argentina vs Mauritania: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado HOY miércoles 27 de marzo, partido amistoso rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM; marcador online

Luego de cancelar la Finalissima por cuestiones de seguridad, la Selección de Argentina organizó un par de encuentros amistosos para esta Fecha FIFA de marzo y el primero de ellos será este viernes 27 de marzo en la cancha de la Bombonera de Boca Juniors ante su similar de Mauritania.

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