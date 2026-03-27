TV Azteca transmitirá México vs Portugal EN VIVO en la reapertura del Estadio Banorte

La Selección de México volverá a la cancha del Estadio Banorte y lo hará frente a su similar de Portugal en partido amistoso como parte de su preparación rumbo a la justa veraniega que marca la reapertura del remodelado 'Estadio Azteca', un compromiso que podrás ver en vivo y en directo a través de la señal de TV Azteca y en las plataformas digitales de Azteca Deportes.

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México vs Portugal: EN VIVO por TV Azteca

Este sábado 28 de marzo será una fecha especial para la Selección Mexicana que volverá a la cancha del Estadio Azteca para su reinauguración y se enfrentará al combinado de Portugal, que si bien no llega con Cristiano Ronaldo y Rafael Leao, no deja de ser un equipo peligroso.

El duelo entre México y Portugal comenzará en punto de las 19:00 horas, tiempo del centro de la República Mexicana, mientras que la transmisión será a partir de las 18:50 horas en TV Azteca y desde las 18:00 horas en las plataformas digitales de Azteca Deportes.

Christian Martinoli, Luis García, Carlos Guerrero 'Warrior' y Jorge Campos serán los encargados de transmitir este encuentro que ha generado una gran expectativa entre los aficionados mexicanos por la posibilidad de ver a su selección de enfrentarse a un top mundial.

Está será la quinta vez que México y Portugal se vean las caras, ya que anteriormente se enfrentaron en la copa veraniega de Alemania 2006, un amistoso en 2014, además de un par de enfrentamientos en la Copa Confederaciones de 2017 en donde se midieron primero en Fase de Grupos y después por el tercer lugar.

Cabe señalar que la Selección Mexicana nunca ha podido superar al Portugal y acumula un par de empates por igual número de derrotas.

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