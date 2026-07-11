Argentina vs Suiza: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisióm HOY sábado 11 de julio, último partido de los cuartos de final del Mundial 2026, marcador online
Sigue la transmisión del compromiso entre la Albiceleste y el cuadro helvético que definirá al último semifinalista de la Copa Mundial de la FIFA 2026.
Kansas City definirá al último semiffinalista de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y saldrá a escena el campeón reinante del mundo. La Argentina de Lionel Messi se verá las caras con la Suiza de Granit Xhaka en un partido de pronóstico reservado. El equipo sudamericano parte como favorito para llevarse el partido, sin embargo, el cuadro helvético ya sabe lo que echar de la competición a un equipo de la Conmebol tras echar a Colombia en la ronda de los octavos de final.
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Alineación de Argentina
- Portero:
- Defensas:
- Mediocampistas:
- Delanteros:
Alineación de Suiza
- Portero:
- Defensas:
- Mediocampistas:
- Delanteros: