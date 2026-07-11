Mientras Thomas Tuchel gana más de 6 millones en Inglaterra, este es el salario del DT de Noruega

Inglaterra y Noruega protagonizan uno de los duelos de la jornada. Thomas Tuchel se lleva una buena parte de la atención, principalmente, por ser un entrenador con extenso recorrido en el futbol de Europa. Con experiencia en clubes como PSG y Chelsea, el alemán se ganó la confianza del conjunto inglés para comandar el proyecto mundialista y, a cambio, recibe uno de los salarios más elevados del torneo.

Según el diario británico The Mirror, Tuchel recibe alrededor de 5,8 millones de euros por año dirigiendo a la selección de Los Tres Leones. Esta cifra equivale a unos 6,5 millones de dólares, números que lo colocan entre los entrenadores mejor pagados de toda la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Pues se coloca en el puesto cuatro en el ranking mundial, muy alejado de Ståle Solbakken, técnico de Noruega.

Cuánto gana Ståle Solbakken, DT de Noruega en el Mundial

Noruega es la gran sorpresa de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Clasificó a Cuartos de Final tras eliminar a Brasil por 2-1 en la ronda anterior. Si bien es cierto que el foco está puesto en Erling Haaland, su delantero estrella, pocos conocen a Ståle Solbakken. El técnico maneja al equipo desde el banquillo y, hasta el momento, ha hecho un trabajo espectacular pese a no ser uno de los entrenadores mejor remunerados del mundo.

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Según pudo dar a conocer la Federación Noruega de Futbol, el técnico Solbakken recibe 6,3 millones de coronas danesas al año, un monto que traducido en dólares alcanza los 640,000 de la moneda estadounidense aproximadamente. Esto quiere decir que la diferencia de salarios entre ambos técnicos se acerca a los 6 millones de dólares a favor de Tuchel con el combinado inglés.

Quién es Ståle Solbakken, técnico de Noruega en el Mundial

Solbakken es un exfutbolista y entrenador noruego de 58 años que dirige a la Selección de Noruega desde diciembre de 2020. Nacido en Kongsvinger, desarrolló su carrera como mediocampista y disputó 58 partidos con su país, en los que marcó nueve goles. Además, formó parte del plantel que participó en el Mundial de Francia 1998.

Solbakken, DT de Noruega|Crédito: @nff_landslag / X

Su trayectoria como jugador terminó de manera anticipada en 2001, luego de sufrir un paro cardiaco durante un entrenamiento con el Copenhague. Posteriormente inició su etapa como entrenador y alcanzó sus mayores éxitos en el futbol danés, donde conquistó ocho títulos de liga al frente del conjunto de la capital. También tuvo pasos por el Colonia de Alemania y el Wolverhampton de Inglaterra.

Solbakken fue el encargado de devolver a Noruega a una Copa del Mundo después de 28 años de ausencia. Su equipo se caracteriza por aprovechar la capacidad goleadora de Erling Haaland, el talento de Martin Ødegaard y una generación que combina fortaleza física con calidad técnica. En la Copa Mundial de la FIFA 2026™, el entrenador llevó al conjunto nórdico hasta los Cuartos de Final tras eliminar a Costa de Marfil y Brasil en las rondas anteriores.