Argentinos REACCIONAN tras perder el Mundial 2026 vs España: “Sigan odiando nuestros colores que nosotros seguimos adelante”

La Selección Nacional de Argentina acarició el bicampeonato en la Copa Mundial de la FIFA, sin embargo, apareció una España sin ninguna falencia y dejó tendida en el suelo a Lionel Messi y compañía. A pesar de la dura derrota frente a la Furia Roja, los aficionados de La Albiceleste se pronunciaron a través de redes sociales y se dijeron orgullosos de su combinado nacional, además, mandaron un contundente mensaje al mundo.

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''Tenemos a la mejor selección del mundo y al mejor jugador. Nada de reprochar, sigan odiando a nuestros colores, que nosotros seguimos adelante.'', o ''Siempre orgullosa, los mal acostumbrados y los que empezaron a ser hinchas de ganar los mundiales en 2022 no lo van a entender. Argentina nunca se rinde, nunca defraudan.'', son algunos de los comentarios de internautas argentinos tras la caída frente a España en el duelo por el título del Mundial 2026.

Finalmente, La Albiceleste cayó por cuarta vez en una final en la historia de los Mundiales. En Uruguay 1930 frente a la Garra Charrúa, en Italia 1990 y en Brasil 2014 contra Alemania y finalmente, con España en Norteamérica 2026.

Tabla de goleo del Mundial 2026