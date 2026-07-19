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Argentinos REACCIONAN tras perder el Mundial 2026 vs España: “Sigan odiando nuestros colores que nosotros seguimos adelante”

Los aficionados de La Albiceleste reaccionaron a la derrota por la mínima diferencia contra la Furia Roja y un nuevo subcampeonato en la justa veraniega.

Argentina Mundial 2026
Crédito: Mexsport

Escrito por: Erick De la Rosa

La Selección Nacional de Argentina acarició el bicampeonato en la Copa Mundial de la FIFA, sin embargo, apareció una España sin ninguna falencia y dejó tendida en el suelo a Lionel Messi y compañía. A pesar de la dura derrota frente a la Furia Roja, los aficionados de La Albiceleste se pronunciaron a través de redes sociales y se dijeron orgullosos de su combinado nacional, además, mandaron un contundente mensaje al mundo.

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''Tenemos a la mejor selección del mundo y al mejor jugador. Nada de reprochar, sigan odiando a nuestros colores, que nosotros seguimos adelante.'', o ''Siempre orgullosa, los mal acostumbrados y los que empezaron a ser hinchas de ganar los mundiales en 2022 no lo van a entender. Argentina nunca se rinde, nunca defraudan.'', son algunos de los comentarios de internautas argentinos tras la caída frente a España en el duelo por el título del Mundial 2026.

Finalmente, La Albiceleste cayó por cuarta vez en una final en la historia de los Mundiales. En Uruguay 1930 frente a la Garra Charrúa, en Italia 1990 y en Brasil 2014 contra Alemania y finalmente, con España en Norteamérica 2026.

Tabla de goleo del Mundial 2026

  1. Kylian Mbappé (Francia) → 10 goles
  2. Lionel Messi (Argentina) → 8 goles
  3. Jude Bellingham (Inglaterra) → 7 goles
  4. Erling Haaland (Noruega) → 7 goles
  5. Ousmane Dembélé (Francia) → 6 goles
  6. Harry Kane (Inglaterra) → 6 goles
  7. Mikel Oyarzabal (España) → 5 goles
  8. Ismaila Sarr (Senegal) → 4 goles
  9. Julián Quiñones (México) → 4 goles
  10. Vinícius Jr. (Brasil) → 4 goles
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