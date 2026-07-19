CONFIRMADO: Unai Simón gana el Guante de Oro y se consagra como el mejor portero del Mundial 2026

Un solo gol encajado en nueve partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y por ende, el mejor arquero de la justa veraniega. Unai Simón es el Guante de Oro de Norteamérica 2026 y sobrado. El guardameta del Athletic Bilbao mantuvo en cero su arco en ocho cotejos del torneo y solo el belga Charles de Ketelaere fue capaz de anotarle en los cuartos de final en el 1-2 a favor de la Furia Roja.

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A pesar de ser criticado por propios y extraños por ser el titular de Luis De la Fuente teniendo a un David Raya que se había salido con el Arsenal ganando la Premier League y ser finalista de la UEFA Champions League, Unai hizo oídos sordos y se fajó bajo el arco de la Selección Nacional de España. De hecho, el arquero de los Leones de Bilbao estableció un nuevo récord de minutos sin recibir gol (650) en la Copa Mundial de la FIFA dejando atrás al italiano Walter Zegna que acumuló 517 minutos sin encajar.

Tabla de goleo del Mundial 2026

Kylian Mbappé (Francia) → 10 goles Lionel Messi (Argentina) → 8 goles Jude Bellingham (Inglaterra) → 7 goles Erling Haaland (Noruega) → 7 goles Ousmane Dembélé (Francia) → 6 goles Harry Kane (Inglaterra) → 6 goles Mikel Oyarzabal (España) → 5 goles Ismaila Sarr (Senegal) → 4 goles Julián Quiñones (México) → 4 goles Vinícius Jr. (Brasil) → 4 goles



Finalmente, se espera que el arquero de 29 años se mantenga en el cuadro de Bilbao ya que tiene vínculo hasta 2029 con dicho club, aunque, no podemos descartar que algún club de Inglaterra o la liga de Arabia haya puesto sus ojos en el mejor portero del Mundial 2026.