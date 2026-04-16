Arknights: Endfield expande su universo con “En el despertar de la Primavera” y un nuevo enfrentamiento clave

El universo de Arknights: Endfield continúa evolucionando con su nueva actualización gratuita “En el despertar de la Primavera”, disponible a partir del 17 de abril. Este nuevo contenido marca un punto crucial en la narrativa del juego, llevando a los jugadores al corazón del conflicto en Wuling con uno de los enfrentamientos más importantes hasta ahora.

Te puede interesar: Arknights: Endfield ya está disponible y abre una nueva era para el universo Arknights

La historia se intensifica con la aparición de Ardashir en la zona de Piedras Marcadoras, una instalación clave para la estabilidad de la región. A partir de este evento, se desata una crisis que culmina en el primer enfrentamiento directo contra Nefarith, un jefe de alto riesgo que pondrá a prueba las habilidades estratégicas de los jugadores.

Uno de los grandes atractivos de esta actualización es la llegada de Zhuang Fangyi como personaje jugable. Figura central en la narrativa, se incorpora con un estilo de combate basado en daño eléctrico, combinando ataques de rayos con habilidades de espada, lo que añade nuevas posibilidades tácticas al sistema de combate en tiempo real.

Además del avance narrativo, la actualización introduce nuevas áreas para explorar dentro de Wuling, incluyendo un futuro Sitio de Prueba que permitirá a los jugadores participar en tareas de reconstrucción, resolver acertijos y profundizar en la historia del mundo. Este enfoque refuerza la identidad del juego como una experiencia híbrida entre RPG, exploración y simulación estratégica.

Te puede interesar: Arknights: Endfield lanza su prueba beta global para PC

En paralelo, se amplían los sistemas industriales con la incorporación de un nuevo puesto avanzado, recursos adicionales y opciones de producción más complejas. Estas mejoras fortalecen uno de los pilares clave del juego: la gestión de infraestructura a gran escala.

“En el despertar de la Primavera” también suma eventos temporales, mejoras de calidad de vida y recompensas adicionales, consolidando una actualización robusta que impulsa tanto la narrativa como la jugabilidad.

Con este nuevo capítulo, Arknights: Endfield reafirma su ambición de ofrecer una experiencia profunda y en constante expansión dentro del género RPG.