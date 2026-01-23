Arknights: Endfield ya está disponible y abre una nueva era para el universo Arknights

El futuro del planeta Talos-II ya está en marcha. Arknights: Endfield, el RPG industrial en 3D desarrollado por GRYPHLINE, se lanzó hoy a nivel mundial para PlayStation 5, PC (a través del launcher oficial y Epic Games Store) y dispositivos móviles mediante Apple App Store y Google Play Store. El título llega como una experiencia gratuita con compras dentro del juego, marcando un nuevo capítulo dentro del universo de Arknights.

El lanzamiento se produce tras un éxito abrumador en su etapa previa, con más de 35 millones de usuarios pre-registrados y 5 millones de seguidores en redes sociales. Como agradecimiento, todos los jugadores podrán reclamar desde hoy las recompensas globales de la comunidad, así como regalos especiales anunciados durante la más reciente transmisión en vivo de los desarrolladores.

Para acompañar su estreno, GRYPHLINE publicó dos tráilers clave. El tráiler de lanzamiento, titulado We Are Empire, presenta una cuidada animación cinematográfica acompañada por la canción original del mismo nombre interpretada por la banda de rock STARSET, reforzando el tono épico y futurista del juego. Por su parte, el tráiler de gameplay New Horizons ofrece un primer vistazo detallado a los vastos paisajes industriales, los operadores especializados y los misterios que rodean al planeta Talos-II.

La propuesta jugable de Arknights: Endfield combina exploración en escenarios abiertos, combate estratégico en tiempo real y un profundo sistema de construcción y gestión de bases. Los jugadores, conocidos como Endministrators (Endmins), lideran un escuadrón personalizable de hasta cuatro Operadores, aprovechando sinergias, habilidades tácticas y posicionamiento para enfrentar amenazas constantes.

Uno de los pilares del juego es el Complejo Industrial Automatizado (AIC), un sistema que permite gestionar complejas redes de producción y energía, defender territorios clave y expandir la infraestructura mientras se avanza en la narrativa. Todo esto se desarrolla en el contexto de la reconstrucción de Talos-II, una misión constantemente amenazada por el enigmático grupo antagonista conocido como la Directiva Zeroth.

En el apartado técnico, Arknights: Endfield incorpora tecnologías gráficas avanzadas, opciones de NVIDIA DLSS, alto rendimiento en múltiples plataformas y compatibilidad plug-and-play con mandos de PlayStation y Xbox, incluyendo retroalimentación háptica para una experiencia más inmersiva.

Con su lanzamiento global, Arknights: Endfield se posiciona como una de las propuestas más ambiciosas del RPG moderno, invitando tanto a veteranos de la franquicia como a nuevos jugadores a construir, combatir y descubrir el destino de Talos-II.