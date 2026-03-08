Armando González: este es el registro del goleador donde es el mejor del año

Bien se indica que en los gustos se rompen géneros; sin embargo, cuando las cifras hablan, los argumentos son más sólidos para sustentar que Armando González es el mejor ariete de la Liga BBVA MX. No se trata de una opinión, sino de los números de su desempeño como ‘9’ cabeceador. Así luce el presente de la Hormiga en un año importantísimo para el futbol mundial.

Necaxa vs Pumas | RESUMEN EXTENDIDO | Jornada 10 | CL 2026 | TV Azteca Deportes

¿Armando González es el mejor delantero de la Liga BBVA MX?

Los días recientes del ariete de 22 años (cumple 23 en abril) sin lugar a dudas tiene uno de los presentes más completos en la baraja de arietes con los que cuenta la liga. Sin embargo, en asuntos meramente estadísticos, el joven canterano del Guadalajara ha tenido un año futbolístico maravilloso.

Tomando en cuenta el formato europeo, con el calendario contado de mitad de año a la otra mitad… este 2025-26 tiene a la Hormiga como el máximo anotador de goles de cabeza. El juvenil ha destacado sobre todo por su manera de encontrar posición de remate, pero también por su buen cabeceo.

Estas son las cifras que comprueban dicho asunto:

Armando González - 7 goles de cabeza

- 7 goles de cabeza Facundo Almada - 5 goles de cabeza

Joao Pedro - 4 goles de cabeza

Óscar Estupiñán - 4 goles de cabeza

Gabriel Fernández - 3 goles de cabeza

Tomás Badaloni - 3 goles de cabeza

Guillermo Martínez - 3 goles cabeza

Germán Berterame - 3 goles de cabeza

Frank Boya - 3 goles de cabeza

Mourad El Ghezouani - 3 goles de cabeza

¿Cómo luce el presente de Armando González?

Tras conseguir el título de goleo el semestre pasado en la liga, incluso le han “salido sus novias” del futbol europeo. Algunas fuentes indican que hay confianza de que vaya al Mundial y si no es así… la salida a Europa también es posible. Pero en estos momentos es el ariete mexicano en mejor momento y acumula 5 goles, solamente menos que Joao Pedro, quien es líder al momento gracias a sus 7 anotaciones.