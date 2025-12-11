El nuevo y MILLONARIO precio de Armando ‘Hormiga’ González

El futbolista mexicano Armando 'Hormiga' González, actual campeón de goleo del torneo Apertura 2025 de la Liga MX está por renovar su contrato y se han filtrado algunas particularidades que se convierten en noticia, cuando el mercado invernal y los rumores resuenan.

Con solo 22 años, la Hormiga González es uno de los jugadores con mayor proyección y en quien se tienen muchas esperanzas de que pueda llegar lejos en su trayectoria como futbolista, de ahí que en este contrato se tengas cláusulas de venta a un equipo de Europa, algo que es muy posible que ocurra en un corto o mediano plazo si el atacante sigue constante ante el arco de los rivales.

Estos son los puntos destacados del que sería el nuevo contrato de la Hormiga González

Su extensión de contrato será de 4 años, hasta el 2030

Si un equipo Europeo lo quiere fichar, tendrá que pagar 15 millones de dólares

Si un equipo mexicano o de otra Liga quiere contratarlo, tendrá que pagar 18 millones de dólares

Su salario claramente mejorará a sus 22 años

|Crédito: Instagram/@hormiga_glez

Los números en el último torneo, para Hormiga González

Los números de la Hormiga González en el torneo Apertura 2025 de la Liga MX, lucen que tuvo acción en 17 cotejos, en los que en 13 fue titular.

Estuvo mil 127 minutos en la cancha, recibió dos tarjetas amarillas, ninguna tarjeta roja y anotó 12 goles para ser campeón de goleo, aunque compartido con Paulinho y Joao Pedro. Este logro lo situó en la mirada de javier Aguirre en Selección Mexicana, llevándolo como convocado del equipo azteca,

Hormiga González además despertó rumores de que equipo en Europa ya iban por él, de ahí podría ser ese ajuste en su contrato y precio en su tentativa venta al balompié europeo.