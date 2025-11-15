Javier Aguirre ve similitudes en la carrera de Armando González con ‘Chicharito’

Armando González vive una nueva etapa en su carrera. Luego de haber sido campeón de goleo en el Torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX con Chivas, el delantero de 22 años de edad fue llamado a la Selección Mexicana dirigida por Javier Aguirre para los partidos amistosos ante Uruguay y Paraguay. La 'Hormiga' encara su primera convocatoria con la Selección Mayor y para el 'Vasco' fue inevitable comparar la carrera del delantero del 'Rebaño Sagrado' con la de Javier 'Chicharito' Hernández.

“Son 180 minutos pero claro que lo quiero ver. Lo conozco desde que nació futbolísticamente hablando y es un muchacho que te da gusto. Muy ubicado, en el terreno de juego deja todo, es mexicano y goleador que están escasos. Ojalá tengamos tiempo para meterlo unos minutos. Me tocó la fortuna de debutar a ‘Chicharito’ y mira el carrerón que se mandó. Me gustaría involucrarme en esta historia de Armando porque lo que viene será muy bueno”, dijo Javier Aguirre en conferencia de prensa.

La similitud de Armando González y 'Chicharito'

“Hay paralelismos en sus carreras. Hijos de futbolistas profesionales y tienen el don del gol. Este chico tiene eso, Armando tiene eso. Hay jugadores así. Si veo ciertos paralelismos, Guadalajara que es muy demandante. Este muchacho volará a otras latitudes muy pronto por el bien de nosotros y tiene eso que tiene Mora, sigue en esa línea de esa gente que sabe lo que va a pasar antes de que llegue el balón. Salen pocos de cuando en cuando pero con mucha calidad”, agregó el 'Vasco'.

México se mide a Uruguay este 15 de noviembre en la cancha del Estadio TSM Corona. El partido amistoso en Torreón lo vas a poder disfrutar en vivo por la señal de Azteca 7, sitio y App de TV Azteca Deportes en punto de las 19:00 horas, tiempo de la CDMX.

