¿Quién fue el último campeón de goleo mexicano en Liga BBVA MX? Armando González quiere romper esa sequía

La afición rojiblanca está viviendo el deleite de contar con un gran delantero que salió de sus fuerzas básicas. Aunque es el primer torneo que recibe como titular, la Hormiga González está peleando para llevarse la corona de goleo. Hacer eso, como delantero mexicano, se ha vuelto un hito. Pero cuánto pasó desde la última vez que un nacido en México ganó este galardón en Liga MX… eso se contesta a continuación.

La Hormiga González: el delantero que quiere cargar con los goles del Rebaño

¿Cuándo fue la última vez que un mexicano ganó el título de goleo en Liga MX?

Una de las posiciones por las que México ha padecido en sobremanera es en la de centro delantero. No salen tantos referentes y ese problema incluso se trasladó a la escena de selección nacional. Sin embargo, no ha pasado tanto tiempo desde que un mexicano ganó este premio individual, pues Uriel Antuna lo hizo cuando jugó con Cruz Azul en el Clausura 2024.

Esto ocurrió hace un año y medio, cuando el ex futbolista de Chivas anotó 8 tantos y así compartió la gloria con Diber Cambindo, Federico Viñas y Salomón Rondón. Por ello, que el futbolista de 22 años esté peleando de manera clara por el trofeo es de agrado para el Guadalajara y el entorno nacional.

¿Cuándo fue la última vez que un mexicano de Chivas ganó el título de goleo?

Sin embargo, justamente uno de los problemas del chiverío era la falta de un referente. Y es que varios nombres llegaron pero el último campeón goleador del equipo fue el propio Alan Pulido. El ariete hoy veterano vivió uno de los mejores momentos de su carrera en su primera etapa con los jaliscienses.

Dicha situación se concretó en el Apertura 2019, esto cuando compartió el trofeo con Mauro Quiroga del Necaxa. En aquella oportunidad cerraron su semestre (sin liguilla) con 12 anotaciones. Es decir, si Armando González hace la heroica de ganarle a delanteros como Paulinho a falta de dos jornadas, será el final de seis años donde Chivas no tuvo al máximo goleador del balompié nacional entre sus filas.