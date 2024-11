La indirecta de Paulinho a la Selección Mexicana

El campeón de goleo del futbol mexicano habló tras el fin de la fase regular del Apertura 2024 y el enfrentamiento en contra del América esta semana para buscar las semifinales de la Liga BBVA MX.

“Jugar en el Nemesio es especial y la selección mexicana lo sintió, para nosotros es importante que continúen con nosotros y lo mismo afuera que tenemos muchos aficionados que continúe el apoyo porque van a ser importantes”, menciónó Paulinho.

¿Qué dijo Paulinho sobre la Selección Mexicana?

Previo a la serie que parece la más llamativa entre los Diablos Rojos de Toluca y las Águilas del América el flamante campeón de goleo del Apertura 2024, Paulinho habló ante los medios de comunicación y aprovechó el tema de la localía en el Estadio Nemesio Diez para mandarle un mensaje a la Selección Mexicana para que ocupe más seguido la casa del cuadro escarlata, cancha donde venció a Honduras en la Liga de Naciones de la CONCACAF .

Todo está listo para la Liguilla del fútbol mexicano y previo a la serie que parece la más llamativa entre los Diablos Rojos de Toluca y las Águilas del América el flamante campeón de goleo del Apertura 2024, Paulinho aseguró que no se sienten favoritos frente a los azulcrema y que en caso de buscar alguno tendrían que ser los capitalinos por el hecho de ser los actuales bicampeones.

“A partir de ahora no hay favoritos. Para mí no es tema, para mí no existe el tema de seguir favorito. Y si hay un favorito para mí es América que ganó los últimos dos torneos, pero creo que no hay favoritos. Toluca tiene que pensar en ganar un título y seguir ganando, es un equipo histórico, me platicaron que Toluca perdió y jugó bien, mientras juegues bien la probabilidad es mayor, no vamos a empezar a pensar que podemos perder, es otro torneo y yo pienso que estamos mejor”, puntualizó el atacante de los Diablos.