¿Por qué le dicen ‘Hormiga’ al delantero de Chivas, Armando González?

En una entrevista exclusiva para TV Azteca , el delantero de 21 años, Armando González, reveló los orígenes de este sobrenombre que lo acompaña desde la infancia.

“Muy poca gente sabe que me dicen así", confesó González. “Es algo gracioso que me da poquita pena”. Todo comenzó cuando apenas tenía dos años. Al llegar a una reunión familiar y bajarse del vehículo que los llevaba, los hermanos del delantero se bajaron y por accidente se pararon en un hormiguero, provocando que los insectos los picaran. La reacción de los pequeños asustó a Armando, quien aún estaba aprendiendo a hablar. “Cada vez que llegábamos a un lugar, les agarré mucho miedo y no me quería bajar de la camioneta. Les decía ‘gigigas’ porque apenas empezaba a hablar”, recordó el joven futbolista. Fue así como su familia se dio cuenta de su temor a las hormigas. Un tío, al percatarse de esta fobia, decidió llamarlo “Hormiga” en tono cariñoso, un apodo que se quedó con él para siempre.

Te puede interesar: El nuevo Parlay del Pueblo para la primera jornada de Leagues Cup

América recupera estrellas previo a la Leagues Cup

Armando ya está a gusto con su apodo

A pesar de que al principio le causaba cierta vergüenza, González asegura que ahora siente un gran cariño por su sobrenombre. “Siempre me gustó ese apodo, lugar a donde llegara decía ‘yo soy hormiga’. Es muy rara la persona que me dice Armando, siento raro cuando alguien me dice Armando, muy pocas personas me dicen Armando: los profes, mi mamá y mis abuelas”.

‘Hormiga’ González, gran presente, mejor futuro

Hijo del ex jugador de Chivas, Armando González, el joven delantero sigue los pasos de su padre y se ha convertido en una de las figuras más prometedoras del equipo. Con 2 goles y 1 asistencia en 3 partidos disputados en el torneo mexicano, “Hormiga” González ha demostrado su calidad y ha dejado en claro que tiene un futuro interesante por delante.

Chivas espera que el joven delantero continúe con su buen desempeño y sea una pieza clave en el equipo. Este sábado, tendremos la oportunidad de verlo en acción en el debut de la Leagues Cup ante San José.

Te puede interesar: Ver gratis Pumas vs Austin EN VIVO por TV Azteca Leagues Cup 2024