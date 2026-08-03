Es mexicano, juega de delantero, tiene 26 años y estará en Europa; ¿llegará a la Selección?

La Selección Mexicana de Futbol vive un nuevo proceso de cara a la siguiente Copa Mundial de la FIFA de la mano de Rafael Márquez, esto tras el paso que Javier Aguirre tuvo en el cuadro nacional. Por tal motivo, esta podría ser la oportunidad perfecta para un delantero que milita en Europa.

El escudo no fue suficiente para el Real Madrid

Este jugador, que disputa minutos como centro delantero, cuenta con 26 años de edad y recién dio el salto a una Liga de segundo nivel en Europa, motivo por el cual no está de más conocer más respecto a su trayectoria en caso de un posible llamado a la Selección Mexicana.

Armando León, el delantero de 26 años que firmó por un equipo en Croacia

Luego del paso que tuvo por Andorra y México a través de equipos como el León, Armando León finalmente dio el salto a Europa pues, con apenas 26 años de edad, se confirmó como el delantero bomba del NK Osijek de la primera división de Croacia de cara a la siguiente temporada.

Te puede interesar: Daizen Maeda, la joya japonesa que espera brillar en el Mundial 2026

Te puede interesar: Hugo Larsson, ¿el jugador de Suecia que interesa al Real Madrid?

Se trata, entonces, del primer mexicano en jugar en esta institución en la historia, así como de un elemento que jugó en México hasta el 2024 luego de su paso por el FC Rangers de Andorra, institución en donde logró establecerse como un referente de la primera categoría de dicho país.

Y es que, con el Rangers, el delantero acumuló un total de 43 anotaciones, mismas que fueron suficientes para llamar la atención de equipos en Europa. Además, su 1.89 metros de altura, así como su corpulento físico, lo hacen un jugador a seguir para la Selección Mexicana de cara al futuro.

¿Qué números podrían acercarlo a la Selección Mexicana?

Su nuevo club menciona que el delantero promedia más de dos tiros por partido, mismos de los cuales el 50.4 por ciento llevan dirección al arco. Además, tiene un porcentaje del 47.3 en regate y un promedio de .76 asistencias de tiro, por lo que, además de ser un atacante nato, suele asociarse de forma correcta con sus compañeros.