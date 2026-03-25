Portero mexicano interesa a club de Inglaterra

Un futbolista mexicano podría llegar al balompié de Europa después de la Copa Mundial de la FIFA 2026; Sebastián Jurado. El arquero de los Bravos de Juárez estaría en la órbita del Queens Park Rangers de la Championship de Inglaterra y podría irse al 'Viejo Continente' en caso de que las tres partes involucradas estén de acuerdo.

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Según información del periodista Daniel Barba, el guardameta de 28 años ha sido del interés del QPR desdee hace meses y buscarían llevarlo a sus filas en busca de un ascenso a la Premier League el próximo semestre. La operación no luce tan sencilla, ya que el cuadro fronterizo tiene en Jurado a una de sus piezas estelares y por si fuera poco, tiene vínculo hasta diciembre de 2027 con el equipo.

¿Tercer portero mexicano en Europa?

De concretarse el fichaje, Jurado se convertiría en el tercer portero nacido en nuestro país en jugar en el futbol de Europa por detrás de Guillermo Ochoa y Raúl Gudiño. El primero de ellos con una amplia trayectoria en el balompié del 'Viejo Continente' en equipos como el AC Ajaccio, Málaga, Standard de Lieja y actualmente en el AEL Limassol de Chipre.

Por otro lado, Gudiño estuvo en las fuerzas básicas del FC Porto y es es único guardameta mexicano que ha disputado compromisos de UEFA Champions League (con el APOEL) y de momento está en el FC Rangers de Andorra.