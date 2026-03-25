Inteligencia Artificial predice al tercer rival de México en la Copa Mundial de la FIFA 2026

La Selección Mexicana está a punto de conocer al que será su tercer rival en la fase de grupos en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Dinamarca, Macedonia del Norte, República de Irlanda y Chequia pelearán por un boleto en la repesca europea e instalarse en el Grupo A junto a los pupilos de Javier Aguirre, Corea del Sur y Sudáfrica.

Te puede interesar: El crack de Cruz Azul que es imprescindible para Javier Aguirre en México y la razón es clarísima

De acuerdo a la Inteligencia Artificial de la red social ''X'', el cuadro danés es el equipo favorito para llevarse el boleto y no solo eso, también quedaría como primer lugar en el sector A de la justa mundialista.



Semifinales: Dinamarca vs Macedonia del Norte



República Checa vs República de Irlanda



Final: Ganador de las dos



Favorito: Dinamarca (es la más fuerte del camino y muy probable que sea el 4° rival de México).

''Dinamarca es el rival más fuerte y complicado para México (ranking FIFA mucho más alto, buen fútbol colectivo, experiencia en grandes torneos).



México jugaría dos partidos en CDMX (Azteca vs Sudáfrica y Azteca vs Dinamarca) y uno en Guadalajara (vs Corea del Sur). Gran ventaja de localía. Sudáfrica y Corea del Sur son rivales accesibles, pero nunca hay que subestimarlos (Corea siempre es guerrera y Sudáfrica puede dar sorpresas). Para clasificar a octavos: México debería quedar 1° o 2° del grupo. Con Dinamarca en el grupo, el objetivo realista es quedar segundo y evitar un cruce durísimo en dieciseisavos.

Si tomaramos en cuenta únicamente el ranking de la FIFA, la Selección de México quedaría como primer lugar (posición 16), Dinamarca en segundo (lugar 21), Corea del Sur en tercero (22) y Sudáfrica en último lugar (posición 60). Cabe recordar que, esto solo es una predicción de Grok y habrá que esperar a los resultados de los juegos.