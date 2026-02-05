Horario del partido Betis vs Atlético de Madrid, en el que podrían debutar Álvaro Fidalgo y Obed Vargas
En juego OFICIAL y que es parte de la Copa del Rey, podría darse el debut de Álvaro Fidalgo y Obed Vargas, mexicanos que están dentro de la convocatoria y podrían tener su primeros minutos.
Uno de los días que pueden marcar el destino para jugadores mexicanos se juega hoy, en instancia de Cuartos de Final de la Copa del Rey, cuando el Real Betis y el equipo del Atlético de Madrid midan fuerzas y llevando a la convocatoria a Álvaro Fidalgo y a Obed Vargas.
Casi de manera paralela, se informó que los jugadores mexicanos, al menos administrativamente en el caso de Álvaro Fidalgo y Obed Vargas, fichaban por el Betis y por el Atlético de Madrid, ambos de La Liga, que se presume, es la más competitiva del mundo.
De inmediato se revisó el calendario y este jueves 5 de febrero marca el partido de Cuartos de Final de la Copa del Rey en casa del cuadro bético. Y en ese mismo contexto, Manuel Pellegrini, timonel de los veriblancos presentó su convocatoria incluyendo a Fidalgo, ex del América, equipo en el que se terminó de formar y donde alcanzó títulos.
Este jueves, a horas del partido fue el Atlético de Madrid que dio a conocer su convocatoria y anunciaba a Obed Vargas en esa lista, por lo que comenzó a aumentar la expectativa.
¿Habrá partido de debut entre Fidalgo y Obed Vargas?
Estar en la convocatoria no asegura estar en la lista de jugadores que entren a la cancha, pues luego están los titulares, los futbolistas que van al banquillo y otros que se descartan. El ser llevados a la convocatoria también es una forma de integrarlos al grupo, al viaje, a la concentración y las charlas previas al juego.
Pero puede suceder que ambos entrenadores considerando que están en ritmo deportivo y físico, decidan incluirlos para que tengan sus primeros minutos en La Liga.
Esa sería una gran noticia, sobre todo cuando la Copa Mundial de la FIFA está a casi cuatro meses de suceder y tener una racha y nivel en este futbol, los puede colocar en la lista final e inclusive podrían llegar a jugar juntos en mediocampo.
Horario y dónde ver el partido Betis vs Atlético de Madrid, donde pueden debutar Fidalgo y Obed Vargas
El enfrentamiento en el que debutarían Fidalgo y Obed Vargas, con Betis y Atlético en enfrentamiento de la Copa del Rey, sucederá esta tarde de 5 de febrero a las 2:00 PM tiempo del centro de México. La transmisión la tendrá alguna plataforma y las acciones minuto a minuto las podrás seguir en Azteca Deportes.
