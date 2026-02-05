Diego Simeone, convoca a Obed Vargas con el Atlético para enfrentar al Betis en partido de Copa del Rey

Ha sido una semana de muchas emociones para Obed Vargas, pero parece que el pináculo de esas sensaciones llega este jueves 5 de febrero, día en el que su nuevo equipo el Atlético de Madrid lo ha convocado para el partido de Copa del Rey en contra del Real Betis, por lo que ahora puede darse su debut.

Apenas esta semana se le vio a Vargas en el Aeropuerto de Madrid, luego se anunció su fichaje en el cierre de las transferencias en el mercado europeo y el miércoles fue presentado por la escuada colchonera con la presencia de los medios de comunicación y una transmisión en vivo por todos los canales del equipo, otro día de fantasía para Vargas quien antes de profundizar, habló de una conquista de sus sueños al llegar al equipo del cual es seguidor y aficionado sin olvidar el logro de su objetivo de militar en Europa.

Obed Vargas, entre tantos comentarios, dejó especialmente dos que llamaron la atención:

1.- "TODO FUE MUY RÁPIDO, SABEN DE MI CARIÑO POR EL ATLÉTICO Y NO HABÍA MUCHO QUÉ PENSAR": Esta declaración llegó al final de su presentación y dejó muchas sonrisas en los aficionados por conocer a un joven enfocado y que al ser un seguidor del Atlético, iba a darlo todo.

2.- "SÉ QUE JUGANDO EN ESTA LIGA Y CON EL ATLÉTICO, ME ACERCA MÁS A MI OBJETIVO QUE ES IR AL MUNDIAL": Obed confía que estar en un gran club dentro de una gran Liga puede mantenerlo en los reflectores para poder ser convocado a Europa.

📋 Los citados para el partido de hoy.



ℹ️ https://t.co/rvbYYOrfaP pic.twitter.com/9eud0HMjh1 — Atlético de Madrid (@Atleti) February 5, 2026

Podría haber duelo de Obed Vargas en contra de Álvaro Fidalgo en España

Uno de los temas que más llama la atención en este partido de Cuartos de Final de Copa del Rey, es que podría darse el enfrentamiento de Obed Vargas en contra de Álvaro Fidalgo, ya que ambos podrían debutar con Atlético y Betis, respectivamente.

Obed Vargas y Fidalgo tienen ritmo y están con buenas condiciones, sin embargo no parece que puedan arrancar el juego al estar recién integrados y ser una instancia importante como es Cuartos de Final, y por el buen momento del cuadro bético.

Los colchoneros son terceros en la tabla de La Liga tras 22 juegos con 45 puntos, y Bétis es quinto con 35 puntos sumados en el mismo número de compromisos.