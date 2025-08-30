¡Arranca la emoción! La UEFA publica el calendario oficial de la Champions League 2025-26

La espera terminó. Este sábado, la UEFA reveló el calendario oficial de la Champions League 2025-26, marcando el inicio de una nueva edición del torneo más prestigioso del futbol europeo. Con el formato suizo consolidado, 36 equipos competirán en una fase de liga que promete duelos de alto voltaje desde el primer minuto.

La fase de liga comenzará el martes 16 de septiembre y se extenderá hasta el 28 de enero de 2026. Serán ocho jornadas en las que cada club disputará cuatro partidos como local y cuatro como visitante, enfrentando a rivales de distintos bombos, sin repetir enfrentamientos ni cruzarse con equipos de su misma liga nacional.

Entre los encuentros más destacados de la primera jornada, el Real Madrid se medirá ante el Olympique de Marsella, mientras que Juventus enfrentará al Borussia Dortmund y el Tottenham recibirá al Villarreal. El miércoles 17, Liverpool y Atlético de Madrid protagonizarán uno de los choques más esperados, y el Bayern Munich se enfrentará al Chelsea. El jueves 18, el Manchester City debutará contra el Napoli, y el Barcelona visitará al Newcastle.

¿Dónde se jugará la final de la Champions League 2025-26?

La fase eliminatoria comenzará en febrero con los playoffs entre los equipos que terminen entre el noveno y el vigésimo cuarto lugar. Los ocho mejores avanzarán directamente a octavos de final. La gran final se disputará el 30 de mayo de 2026 en el Puskás Aréna de Budapest, Hungría, sede que por primera vez albergará el partido decisivo del torneo.

Aquí el calendario completo de la Champions League 2025-26

¿Cuáles son los partidos y fecha de los partidos de la Jornada 1?

Jornada 1

Martes 16 de septiembre de 2025

Athletic Club - Arsenal

PSV Eindhoven - Union Saint-Gilloise

Juventus - Borussia Dortmund

Real Madrid - Olympique Marsella

Benfica - Qarabağ

Tottenham - Villarreal

Miércoles 17 de septiembre de 2025

Olympiacos - Pafos

Slavia Praha - Bodø/Glimt

Ajax - Inter

Bayern Munich - Chelsea

Liverpool - Atlético de Madrid

Paris Saint-Germain - Atalanta

Jueves 18 de septiembre de 2025

Club Brugge - Monaco

Copenhagen - Leverkusen

Frankfurt - Galatasaray

Manchester City - Napoli

Newcastle United - Barcelona

Sporting CP - Kairat Almaty

