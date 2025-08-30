¡Arranca la emoción! La UEFA publica el calendario oficial de la Champions League 2025-26
La espera terminó. Este sábado, la UEFA reveló el calendario oficial de la Champions League 2025-26, marcando el inicio de una nueva edición del torneo más prestigioso del futbol europeo
La espera terminó. Este sábado, la UEFA reveló el calendario oficial de la Champions League 2025-26, marcando el inicio de una nueva edición del torneo más prestigioso del futbol europeo. Con el formato suizo consolidado, 36 equipos competirán en una fase de liga que promete duelos de alto voltaje desde el primer minuto.
¡NO ES BROMA! Aficionado de Tigres usa jersey de Rayados con el nombre de Gignac
La fase de liga comenzará el martes 16 de septiembre y se extenderá hasta el 28 de enero de 2026. Serán ocho jornadas en las que cada club disputará cuatro partidos como local y cuatro como visitante, enfrentando a rivales de distintos bombos, sin repetir enfrentamientos ni cruzarse con equipos de su misma liga nacional.
Entre los encuentros más destacados de la primera jornada, el Real Madrid se medirá ante el Olympique de Marsella, mientras que Juventus enfrentará al Borussia Dortmund y el Tottenham recibirá al Villarreal. El miércoles 17, Liverpool y Atlético de Madrid protagonizarán uno de los choques más esperados, y el Bayern Munich se enfrentará al Chelsea. El jueves 18, el Manchester City debutará contra el Napoli, y el Barcelona visitará al Newcastle.
¿Dónde se jugará la final de la Champions League 2025-26?
La fase eliminatoria comenzará en febrero con los playoffs entre los equipos que terminen entre el noveno y el vigésimo cuarto lugar. Los ocho mejores avanzarán directamente a octavos de final. La gran final se disputará el 30 de mayo de 2026 en el Puskás Aréna de Budapest, Hungría, sede que por primera vez albergará el partido decisivo del torneo.
Aquí el calendario completo de la Champions League 2025-26
TE PUEDE INTERESAR:
- Lleva un año en Pumas, vale más de 50 MILLONES y es buscado desde Europa
- OFICIAL: Llega la pesadilla de Santiago Giménez al conjunto del AC Milan
- Fue campeón con Chivas y gracias al Rebaño llegó a la Selección Mexicana, pero hoy aceptaría al América
¿Cuáles son los partidos y fecha de los partidos de la Jornada 1?
Jornada 1
Martes 16 de septiembre de 2025
Athletic Club - Arsenal
PSV Eindhoven - Union Saint-Gilloise
Juventus - Borussia Dortmund
Real Madrid - Olympique Marsella
Benfica - Qarabağ
Tottenham - Villarreal
Miércoles 17 de septiembre de 2025
Olympiacos - Pafos
Slavia Praha - Bodø/Glimt
Ajax - Inter
Bayern Munich - Chelsea
Liverpool - Atlético de Madrid
Paris Saint-Germain - Atalanta
Jueves 18 de septiembre de 2025
Club Brugge - Monaco
Copenhagen - Leverkusen
Frankfurt - Galatasaray
Manchester City - Napoli
Newcastle United - Barcelona
Sporting CP - Kairat Almaty