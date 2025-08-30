OFICIAL: Llega la pesadilla de Santiago Gimenez al conjunto del AC Milan

La llegada de Christopher Nkunku al AC Milan ha encendido las alarmas en torno al futuro de Santiago Gimenez , el delantero mexicano que hasta hace unas semanas parecía tener asegurado su lugar en el esquema de Massimiliano Allegri. El atacante francés, proveniente del Chelsea, aterriza en San Siro con la misión de revitalizar el frente ofensivo rossonero tras la lesión de Rafael Leão y la falta de contundencia en los primeros partidos de la temporada.

¿Cuánto valió el fichaje de Nkunku al Milan?

Nkunku, de 27 años, llega a la Serie A por 37 millones de euros, más 5 millones de euros en variables y una cláusula de reventa firmando un contrato hasta junio de 2030.

El francés es un jugador versátil que puede desempeñarse como delantero centro, mediapunta o extremo izquierdo. Su incorporación responde a la necesidad del Milan de sumar dinamismo y gol, algo que Gimenez no ha logrado consolidar en sus últimas apariciones. Aunque Allegri ha expresado públicamente su respaldo al mexicano, la competencia interna se ha intensificado.

¿Cuál es la situación de Santiago Gimenez con el Milan?

La situación se complica aún más con los rumores que apuntan a un posible intercambio entre Milan y Roma. Según declaraciones del director deportivo Igli Tare, el club lombardo evalúa utilizar a Gimenez como moneda de cambio para traer al ucraniano Artem Dovbyk, delantero de gran rendimiento en la Serie A. “Numéricamente estamos bien, pero estamos valorando el intercambio Dovbyk-Gimenez. Veremos si es viable después del partido contra Lecce”, afirmó Tare.

Por su parte, la representante de Gimenez, Rafaela Pimenta, ha negado que exista una negociación en curso, asegurando que el jugador está comprometido con el proyecto del Milan. Sin embargo, fuentes cercanas al club aseguran que la directiva no descarta su salida si se concreta la llegada de otro atacante.

La Roma aparece como uno de los destinos más probables para el mexicano, donde podría tener mayor protagonismo y minutos de juego. El conjunto capitalino busca reforzar su ataque tras la salida de Tammy Abraham y ve en Gimenez una opción atractiva por su juventud y capacidad goleadora.

Con el cierre del mercado a la vuelta de la esquina, el futuro de Santiago Gimenez pende de un hilo. La llegada de Nkunku no solo representa una nueva competencia, sino también una señal clara de que el Milan está dispuesto a hacer ajustes drásticos en su plantilla.

