Lleva un año en Pumas, vale más de 50 MILLONES y es buscado desde Europa

A pesar de que el Torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX se encuentra por cumplir su primera mitad, Pumas sigue apuntalando al equipo y prepara posibles salidas para poder traer otros refuerzos.

El jugador de Pumas que buscan en Europa

Con el mercado de fichajes abierto hasta el 12 de septiembre, en el Club Universidad Nacional se sondea la salida de un mediocampista que apenas lleva un año en el equipo del Pedregal y que tiene un valor aproximado a los 2,5 millones de euros, es decir, más de 50 millones de pesos mexicanos.

Conforme va avanzando la presente campaña, los rumores alrededor de Piero Quispe siguen creciendo, pues diversos reportes señalan que el centrocampista peruano de 24 años de edad ha generado interés de dos equipos en Argentina, siendo San Lorenzo de Almagro y Rosario Central, las escuadras que estarían buscando los servicios del jugador surgido en el Club Universitario de Deportes.

Sin embargo, desde Perú indican que Piero Quispe es buscado en Europa, concretamente desde Grecia donde llegaría al Panetolikos de la ciudad de Agrinio.

Jugando para Pumas, el mediocampista lleva un año en las filas del cuadro de la UNAM, tiempo en el que ha registrado 71 partidos jugados con marca de cinco goles y cuatro asistencias. En la presente campaña de la Liga BBVA MX, el jugador de Perú tiene marca de seis duelos disputados y 200 minutos de actividad bajo las instrucciones de Efraín Juárez.

Cabe mencionar, que de darse la salida de Piero Quispe, Pumas buscaría a otro delantero para apuntalar el ataque que de momento, ha quedado a deber con Guillermo Martínez, quien es titular al frente del cuadro auriazul y lleva un gol en seis partidos jugados.

Tras la Jornada 6 en la que Pumas y Puebla empataron sin anotaciones, el Club Universidad Nacional se ubica en el lugar 13 de la tabla general con seis puntos, resultado de una victoria, tres empates y dos derrotas. Para la Fecha 7, el equipo del Pedregal recibe al Atlas en el Estadio Olímpico Universitario, juego a disputarse el domingo 31 de agosto a las 16:00 horas, tiempo de la CDMX.

