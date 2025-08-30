Fue campeón con Chivas y gracias al Rebaño llegó a la Selección Mexicana, pero hoy aceptaría al América

Mientras Chivas se prepara para enfrentar a Cruz Azul con el regreso de Javier ‘Chicharito’ Hernández a la convocatoria , una figura del Rebaño fue protagonista tras mostrar intenciones de llegar al América si se lo proponen. Se trata de José Manuel de la Torre, quien supo ser campeón como jugador y también como entrenador con el Guadalajara, siendo un referente importante en la institución.

En una entrevista que tuvo en el podcast de Yosgart Gutiérrez, el ex Chivas reveló que no tendría problema en dirigir a Las Águilas: “Que me digan: ‘oye, es que el América’. No me han ofrecido América, pero soy un profesional, no tengo porque decirle ‘no’, al contrario, sería un orgullo para mí. Lo dirigí un par de partidos por circunstancias, pero soy un profesional”. Por otro lado, Guadalajara tendrá 4 bajas clave para enfrentar a Cruz Azul en la jornada 7 del Apertura 2025 .

Mexsport José Manuel de la Torre, ex Chivas, aceptaría dirigir al América

Cabe destacar que ‘Chepo’ de la Torre es un referente del Guadalajara por haber obtenido el trofeo del Apertura 2006 como entrenador. Su desempeño en Chivas le sirvió para llegar a la Selección Mexicana en el año 2010. Como si fuese poco, De la Torre regresó al Rebaño en el año 2014 para salvar a la institución del problema porcentual, siendo el estratega de aquel histórico triunfo en Puebla con doblete del Cubo Torres.

¿Qué es de la vida de José Manuel de la Torre en 2025?

‘Chepo’ de la Torre se encuentra sin trabajo desde el día 14 de noviembre de 2024, fecha en la que Puebla, su antiguo equipo, tomó la decisión de terminar su contrato luego de los malos resultados que consiguió durante el Apertura 2024 y presuntos problemas dentro del vestidor. Esa temporada, la Franja terminó en la posición 15 de la tabla general, con 4 victorias, 2 derrotas y 11 derrotas, logrando solo 14 unidades.

Los títulos de José Manuel de la Torre como entrenador