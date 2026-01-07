Nacho Rivero se va del Cruz Azul, revelando una SENSACIÓN RARA, ¿Hubo problemas con Larcamón?

La mañana de este miércoles, muy temprano en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el ex jugador de Cruz Azul, Ignacio Rivero tomó el vuelo con destino a su siguiente desafío, que es Xolos de Tijuana, no sin antes expresar un sentimiento raro ante su salida, instantes en el que también tocó el tema de su relación con Nicolás Larcamón.

El futbolista de 33 años de edad tuvo su salida de la Máquina en cuestión de horas, ante el interés de Tijuana por traer de vuelta al jugador que tuvieron por el año 2018. El charrúa se dio el tiempo de atender a los medios, con los cuales charló en su estancia con los celestes y no dejó de dar sus impresiones sobre su nuevo reto y quiso restarle importancia al movimiento, acotando que es cosa de futbol.

Nacho Rivero, se siente rato de irse de Cruz Azul

"Es una sensación rara por todos los años en los que estuve defendiendo al club Cruz Azul, pero bueno a cerrar etapas, a pensar lo que es Tijuana, feliz, porque estuve en Tijuana en 2018, cuando era muy chico me abrieron las puertas en México, siempre me trataron bien y bueno felicidades para mí y mi familia"

Nacho Rivero, descarta la palabra "dolido" para describir su salida de Cruz Azul

"No es dolido, es futbol, es parte de esto y soy un agradecido, me entregué, siempre di todo, desde el día 1 sabía a dónde llegaba y estoy tranquilo conmigo mismo y lo que di entonces me quedó con ese y con el cariño de la gente que más de una vez me lo hizo saber y eso me llena de orgullo y saber que hice las cosas bien"

¿Hubo una mala relación con el DT Larcamón?

"Tuvimos una relación cordial, se queda dentro de lo que es Cruz Azul y no hay que darle a nada trascendencia y todo tranquilo"