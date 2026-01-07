ÚLTIMA HORA: Así va la tabla general del Clausura 2026 en la Liga BBVA MX Femenil tras la Jornada 1

Se celebró la Jornada 1 de la Liga BBVA Femenil que comenzó el sábado 4 de enero y culminó este 6 de enero, fecha en la que se jugaron nueve duelos, con 40 goles, en donde la paliza de Cruz Azul ante León llamó la atención.

Con un jornada muy productiva, las cementeras dieron un aviso, pero otros equipos poderosos como Tigres o Rayadas, también marcaron goles de a montón.

Líder tras la Jornada 1 en Liga MX Femenil

Cruz Azul le ganó 5-0 a León y al sumar de tres puntos y acumular tantos goles, se coloca de momento como el equipo puntero en un torneo que apenas tuvo su primer partido restando mucha historia que contar.

Las jugadoras de refuerzo aún pueden llegar a equipos y, las escuadras buscan su mejor futbol, por lo que lo ocurrido en la fecha 1 no es un sinónimo de lo que está por venir.

En los juegos de este lunes, Pachuca le ganó 3-0 a las Rojinegros y Mazatlán en un juego cerrado derrotó por 3-2 a Juárez.

El partido de más goles fue el Toluca en contra de Xolos, que terminó 5-3, cayendo ocho goles, lo que sacudió la jornada.

Todos los resultados de la Jornada 1 Liga MX Femenil

Chivas 2-0 San Luis

Pumas 4-1 Querétaro

Necaxa 1-4 Tigres

Rayadas 4-0 Puebla

León 0-5 Cruz Azul

Toluca 5-3 Tijuana

Santos 1-2 América

Atlas 0-3 Pachuca

Mazatlán 3-2 Juárez