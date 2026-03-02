¡No es el Madrid! Este es el equipo favorito a ganar la Champions League, según la IA

El viernes pasado se llevó a cabo el sorteo para dar a conocer los octavos de final de la UEFA Champions League, mismos que definieron partidos por demás llamativos y que, a su vez, modificaron la postura de la IA respecto al equipo favorito a conquistar La Orejona.

Panorama de la Selección Azteca | Los Protagonistas

Como sabes, la Inteligencia Artificial es una herramienta que se dedica a pronosticar algunos resultados en el ámbito deportivo, social, económico y cultural. Ante esta situación, se le preguntó a Google Gemini qué equipo parte como favorito a ganar la Champions League en su edición 2025 - 2026.

Arsenal, ¿el favorito a ganar la Champions League para la IA?

De acuerdo con Google Gemini, el gran candidato a quedarse con la UEFA Champions League es nada más y nada menos que el Arsenal de Inglaterra, mismo que domina la Premier League y que, en la fase regular de la Copa de Campeones, se quedó con el primer lugar, por lo que tendrá que enfrentar en octavos al Bayer Leverkusen.

Te puede interesar: ¿Cuándo será el debut de Donovan Carrillo en el Mundial de Patinaje?

Te puede interesar: El jugador que pasó del Bayern Múnich a la Serie D de Italia

El segundo en la lista es el Bayern Múnich, quien además de ser líder de la Bundesliga cuenta con un Harry Kane que es uno de los mejores delanteros de Europa en la actualidad. Ahora, el club bávaro deberá enfrentar en los octavos de Champions League al Atalanta.

Finalmente, el tercer lugar lo comparten dos instituciones, mismas que tendrán cruces bravos en octavos. La IA coloca al Barcelona y el Manchester City como los siguientes candidatos a ganar La Orejona, aunque para ello tendrán que vencer al Newcastle y Real Madrid, respectivamente.

¿En qué lugar se posiciona el Real Madrid entre los favoritos?

Por increíble que parezca, el Real Madrid es el cuarto equipo favorito a ganar la Champions League para la Inteligencia Artificial. El club merengue está debajo de otras instituciones y esto deriva de la irregularidad que ha presentado a lo largo de la temporada tanto a nivel local como continental.