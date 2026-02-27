Fue estrella del Bayern Múnich y la Juventus; hoy juega en la cuarta división de Italia

El mundo del futbol tiene historias por demás extrañas, impresionantes y, a su vez, llamativas que implican el ascenso, la evolución y la caída de distintos futbolistas a nivel internacional. Una muestra de ello es este brasileño, quien pasó de jugar en Bayern Múnich y Juventus a formar parte de la Serie D de Italia.

Con 35 años de edad, y después de ser uno de los mejores jugadores del mundo, el brasileño Douglas Costa está viviendo sus últimos años como futbolista profesional con la casaca del Chievo Verona, equipo histórico de Italia que, sin embargo, actualmente disputa la Serie D de Italia.

¿Qué fue de Douglas Costa y por qué terminó en la Serie D tras jugar en Bayern Múnich?

Nacido el 14 de septiembre de 1990, Douglas Costa es un futbolista brasileño de 35 años de edad que debutó profesionalmente en el Gremio pero que, de inmediato, dio el salto a Europa a través del Shakhtar de Ucrania, club en el que jugó durante cinco temporadas hasta ser fichado por el Bayern Múnich.

😳🇧🇷 Douglas Costa jugando en la SERIE D de Italia para el Chievo Verona a sus 35 años. Sí, real.



Recordemos que supo vestir las camisetas de Bayern Múnich y Juventus. ‼️

pic.twitter.com/w95HNEkEXX — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) February 25, 2026

Douglas Costa llegó al Bayern Múnich después del Mundial de Brasil 2014, por lo que de inmediato generó mucha presencia en el club. Después de dos temporadas, y durante un periodo de cuatro años, el carioca fue de préstamo en préstamo con la escuadra alemana y la Juventus, un histórico de la Serie A.

Al final, Douglas también defendió la casaca de clubes como Galaxy, Fluminense y Sydney antes de llegar a la Serie D con el Chievo Verona en enero del 2026 con la intención de cerrar su etapa como profesional. En números, Costa sumó 15 goles con el Bayern Múnich, así como 10 más con los de Turín.

¿Cuántos goles hizo Douglas Costa en la Selección de Brasil?

El impacto de Douglas Costa a nivel internacional fue tanto que no solo fue seleccionado por el combinado de Brasil, sino que llegó a tener grandes momentos con la escuadra sudamericana. De hecho, este debutó a finales del 2014 y, en 31 partidos, logró hacerse presente en el marcador en tres ocasiones.