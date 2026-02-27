Donovan Carrillo en el Campeonato Mundial de Patinaje Artístico; en estos días competirá

El nombre de Donovan Carrillo se ha mantenido en tendencia dentro de las redes sociales en los últimos días. Y es que, luego de la gran participación que tuvo en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano - Cortina 2026, ahora el mexicano está listo para participar en el Campeonato Mundial de Patinaje Artístico.

El origen de Donovan Carrillo, patinador mexicano

Donovan Carrillo se ha convertido en uno de los deportistas más seguidos y queridos al interior de México gracias a la participación que obtuvo en la última edición de los Juegos Olímpicos de Invierno. Ahora, el nacido en Jalisco se dice listo para conquistar a todos en el Mundial de Patinaje.

¿Cuándo participará Donovan Carrillo en el Campeonato Mundial de Patinaje Artístico?

Lo primero a tener en cuenta es que el Campeonato Mundial de Patinaje Artístico comenzará prácticamente un mes después de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026. Y es que, de acuerdo con el calendario oficial, este evento iniciará el lunes 23 de marzo para terminar el domingo 29 del mismo mes.

Bajo este contexto, vale decir que, al momento, Donovan Carrillo está inscrito para tener una doble participación. La primera de ellas será en el Programa Corto programado para el jueves 26 de marzo, mientras que el segundo será dos días después a través del Programa Libre.

¿Cómo le fue a Donovan Carrillo en los Juegos Olímpicos de Invierno?

Donovan Carrillo fue el primer mexicano en hacer acto de aparición en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano - Cortina 2026. La participación del atleta nacional superó las expectativas al quedarse en el puesto 22 de la gran final del patinaje artístico estilo libre del evento.

Con este puesto, Donovan Carrillo logró que México tuviera una de las mejores participaciones individuales para cualquier atleta latino dentro de Milano - Cortina 2026. Por tal motivo, el mexicano espera superar lo hecho en este evento dentro del Campeonato Mundial de Patinaje Artístico.