La UEFA Champions League, el torneo más importante a nivel clubes, ha vuelto. Después de un parón de actividades por la Fecha FIFA, la Liga de Campeones se dice lista para presentar una jornada realmente atractiva protagonizada por el Arsenal de Inglaterra y el Dortmund de Alemania.

Arsenal y Borussia Dortmund se verán las caras como parte de la Jornada 5 de la UEFA Champions League en un duelo que promete mucho espectáculo en el terreno de juego, motivo por el cual no está de más conocer cómo llegan ambas instituciones a este enfrentamiento.

¿Cuál es el presente del Arsenal y el Dortmund en la Champions League?

Después de cuatro duelos disputados, el Arsenal, actual campeón de la Premier League, se mantiene entre los primeros lugares de la clasificación al registrar 10 unidades de 12 posibles, por lo que es uno de los pocos equipos que mantienen el invicto en este inicio de la temporada.

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El Arsenal ha tenido la oportunidad de registrar tres victorias, un empate y cero derrotas después de cuatro compromisos, mismos en los que, además, acumula ocho goles a favor y tres en contra, por lo que solo se encuentra debajo del PSG y el Real Madrid en la clasificación.

Del otro lado de la moneda se ubica el Borussia Dortmund, institución que sigue en la lucha dentro de la Bundesliga pero que, en la Champions League, se encuentra en la posición 12 con 9 puntos después de tres victorias y una derrota, así como una diferencia de goles de +2.

¿Cuándo y a qué hora ver el duelo de Champions League entre Arsenal y Borussia Dortmund?

Será este martes 24 de noviembre cuando el Emirates Stadium abra sus puertas para disfrutar de la Jornada 5 de la UEFA Champions League entre el Arsenal y el Borussia Dortmund, compromiso que comenzará a las 14:00 horas y que se podrá disfrutar a través de Fox One.