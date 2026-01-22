Así imaginaba la IA a Cristiano Ronaldo a los 40 años; el cambio es radical (FOTOS)

Estamos a unas semanas para que Cristiano Ronaldo cumpla 41 años de edad , lo cual lo convierte en uno de los jugadores más longevos que se mantiene en el profesionalismo y a un nivel relativamente importante con miras a la próxima edición de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

OFICIAL: Cristiano Ronaldo participará en Artes Marciales Mixtas

Mucho se ha hablado respecto a la posibilidad de que Cristiano Ronaldo se retire del futbol una vez culminada su participación en la Copa del Mundo o, bien, cuando haya superado la barrera de los 1000 goles como profesional. Y mientras esto sucede, luce interesante saber cómo esperaba la IA que el astro portugués se viera a los 40 años.

¿Cómo imaginaba la IA a Cristiano Ronaldo a los 40 años?

Fue a través de X, antes Twitter, que una cuenta parodia le pidió a Grok, la Inteligencia Artificial de dicha red social, que simulara una foto de cómo luciría Cristiano Ronaldo cuando superara la barrera de los 40 años de edad, misma que logró a inicios del año pasado.

Te puede interesar: ¿Cuántos millones ganará el campeón del Abierto de Australia?

Te puede interesar: La fecha en la que AJ Styles podría retirarse de la WWE

Hey @grok, how would this kid look when he turns 40 years old? pic.twitter.com/x4PQrXV9wF — Football Centel (@FootbalCentel) January 18, 2026

Esta foto se dio en medio de una publicación en donde aparece Cristiano Ronaldo de niño, por lo que, con base en esta situación, la IA lanzó una foto en donde se aprecia al astro portugués con 40 años. Lo curioso de la situación es que la imagen dista mucho de la realidad a la que nos enfrentamos ahora.

En la imagen se muestra al delantero del Al Nassr con un deteriorado cambio físico en donde se muestra delgado y con arrugas en el rostro. Sin embargo, el cambio más drástico llega en la melena, pues de acuerdo con Grok, para esta edad Cristiano Ronaldo tendría que tener mucho menos cabello del que tiene actualmente.

¿Cuántos goles le faltan a Cristiano Ronaldo para llegar a los 1000?

Considerando la participación que ha tenido a nivel clubes con equipos como Sporting, Manchester United, Real Madrid, Juventus y el Al Nassr, así como su etapa en la Selección de Portugal, Cristiano Ronaldo suma 959 goles como profesional. Dicho esto, se ubica solamente a 42 dianas de superar la barrera de las 1000 anotaciones.