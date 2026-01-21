Esta es la FECHA en la que AJ Styles podría RETIRARSE de la WWE

Se trata de uno de los luchadores más importantes en la historia del wrestling y, por tal motivo, en el pasado reciente de la WWE. AJ Styles confirmó su retiro de la lucha libre profesional este mismo año , aunque en los últimos días se habla de que ya hay una fecha pactada para tal situación.

En los últimos años la WWE ha lidiado con los retiros de figuras del calibre de The Undertaker, Goldberg y John Cena, aunque para este 2026 se tendrán que despedir de un AJ Styles que, con 48 años, entiende que su retiro está cada vez más cerca, concediendo una posible fecha para este.

¿En qué fecha AJ Styles podría retirarse de la WWE?

En la última edición de WWE RAW se dio un nuevo careo entre AJ Styles y Gunther, mismos que se enfrentaron hace una semana y que han llevado a cabo una rivalidad lo suficientemente interesante como para mantenerse en el gusto del público, esto después de que AJ perdiera su título de parejas junto a Dragon Lee.

Fue precisamente en este careo en el que el luchador austriaco le pidió a AJ Styles un mano a mano en la próxima edición de Royal Rumble. Sin embargo, este no será común y corriente, sino que Gunther le solicitó a su rival poner su carrera en juego consciente de lo que este significa para él.

AJ Styles lo pensó y, después de unos minutos, aceptó la petición de Gunther. En otras palabras, si El Fenomenal pierde en la próxima lucha que tendrá en Royal Rumble, se retirará de la WWE precisamente a diez años de su arribo a la empresa, cuando fue una de las sorpresas del Royal Rumble del 2016.

¿Cuándo será el Royal Rumble 2026 de la WWE?

Ten en cuenta que la próxima edición del Royal Rumble, uno de los eventos más importantes en el año para la WWE , se llevará a cabo el sábado 31 de enero en Arabia Saudita. Se espera que la función comience entre las 2 y las 3 de la tarde (tiempo centro de México) y podrá disfrutarse mediante la plataforma Netflix.