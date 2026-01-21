Abierto de Australia 2026: ¿Cuántos MILLONES ganará el campeón del abierto de tenis?

Este es uno de los eventos que, sin duda, ha generado muchas expectativas en el mundo de las redes sociales, sobre todo para los amantes del tenis a nivel internacional. El Abierto de Australia 2026 finalmente ha comenzado, motivo por el cual luce interesante conocer cuántos millones se llevará el ganador.

México me parece un país maravilloso: Carlos Alcaraz

Se trata de uno de los eventos más interesantes dentro del mundo del tenis, aunque en este año el nivel de expectativa es mucho más elevado gracias a la bolsa que se llevará el campeón del Abierto de Tenis 2026. Si quieres conocer más detalles al respecto, así como la fecha de su culminación, entonces quédate con nosotros.

¿Cuánto dinero se llevará el ganador del Abierto de Australia 2026?

Lo primero a tener en cuenta es que la organización del Abierto de Australia confirmó una bolsa total de 111.5 millones de dólares, lo cual marca un récord en la historia del tenis profesional al tener un aumento global de más del 15 por ciento respecto a las ganancias que hubo el año pasado.

Naomi Osaka haciendo una entrada triunfal en su debut en el Abierto de Australia 2026 con un atuendo diseñado en colaboración entre Robert Wun y Nike ✨



La japonesa siempre trae propuesta y diseño a un deporte en donde las marcas se han conformado con propuestas genéricas. pic.twitter.com/wijUBf2obU — Patricia Montero (@soypatimontero) January 20, 2026

Con esta medida se busca equilibrar el reparto entre los tenistas en la búsqueda de sostener la competitividad entre cada uno de ellos. Ante esta situación, vale decir que el campeón del formato se llevará a casa 4.15 millones de dólares australianos, mientras que el segundo lugar sumará 2.15 millones y los semifinalistas sumarán a sus bolsillos 1.25 millones.

En este punto es preciso mencionar que Jannik Sinner llega a este torneo como el vigente campeón luego de cosechar el primer lugar en el Abierto de Australia pasado, lo cual habla de sus virtudes en el campo. En la rama femenil, por su parte, fue Madison Keys quien logró el último título al sumar un nuevo trofeo a su etapa como profesional.

¿Cuándo comienza el Abierto de Australia 2026?

El Abierto de Australia inició hace unos días; más precisamente el 12 de enero, y terminará el 1 de febrero del 2026. Se espera que este evento comience a generar un nivel de expectativa mucho más elevado conforme pasan los días, algo que se ha visto reflejado en los últimos juegos entre los tenistas.