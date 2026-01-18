Así le ha ido a la Selección Mexicana en los Mundiales
La Selección Mexicana es una de las grandes habituales de la Copa del Mundo de la FIFA. Así han sido las presentaciones del tricolor en los Mundiales.
La Selección Mexicana es una de las grandes habituales de la Copa del Mundo de la FIFA. Con 17 participaciones, el Tri se ubica entre los equipos con mayor presencia en la historia del torneo, solo superado por potencias como Alemania, Brasil, Italia y Argentina.
Esta constancia le permitió construir una identidad mundialista marcada por la competitividad, aunque también por la dificultad para superar la barrera de los octavos de final fuera de casa. México disputó 60 partidos en mundiales con 17 victorias, 15 empates y 28 derrotas. Anotó 62 goles y recibió 101, con una efectividad del 36,66%, lo que lo coloca en el puesto 13 del ranking histórico.
Sus actuaciones más destacadas se dieron en los mundiales de 1970 y 1986, cuando fue anfitrión y alcanzó los cuartos de final. De cara al Mundial 2026 , este es un repaso por cada edición, con rivales, resultados y ronda alcanzada.
La Selección de México en los Mundiales: rivales, resultados y ronda alcanzada
Uruguay 1930 – Eliminación en fase de grupos
- México 1-4 Francia
- México 0-3 Chile
- México 3-6 Argentina
Brasil 1950 – Eliminación en fase de grupos
- México 1-4 Brasil
- México 2-2 Yugoslavia
- México 0-4 Suiza
Suiza 1954 – Eliminación en fase de grupos
- México 0-5 Brasil
- México 2-3 Francia
Suecia 1958 – Eliminación en fase de grupos
- México 1-1 Gales
- México 0-3 Suecia
- México 3-1 Hungría
Chile 1962 – Eliminación en fase de grupos
- México 1-0 Checoslovaquia
- México 0-2 España
- México 0-1 Brasil
Inglaterra 1966 – Eliminación en fase de grupos
- México 1-1 Francia
- México 0-2 Inglaterra
- México 0-1 Uruguay
México 1970 – Eliminación en cuartos de final
- México 0-0 Unión Soviética
- México 4-0 El Salvador
- México 1-0 Bélgica
- Cuartos: México 1-4 Italia
Argentina 1978 – Eliminación en fase de grupos
- México 0-6 Alemania
- México 1-3 Túnez
- México 1-3 Polonia
España 1982 – Eliminación en segunda fase de grupos
- México 0-0 Bélgica
- México 1-1 Italia
- México 1-0 El Salvador
- Segunda fase: México 1-4 Alemania
- Segunda fase: México 0-0 Inglaterra
México 1986 – Eliminación en cuartos de final
- México 2-1 Bélgica
- México 1-1 Paraguay
- México 0-0 Irak
- Octavos: México 2-0 Bulgaria
- Cuartos: México 0-0 Alemania (perdió en penales)
Estados Unidos 1994 – Eliminación en octavos de final
- México 1-0 Irlanda
- México 1-1 Italia
- México 0-4 Bulgaria
- Octavos: México 1-1 Bulgaria (perdió en penales)
Francia 1998 – Eliminación en octavos de final
- México 3-1 Corea del Sur
- México 2-2 Bélgica
- México 2-2 Países Bajos
- Octavos: México 1-2 Alemania
Corea-Japón 2002 – Eliminación en octavos de final
- México 1-0 Croacia
- México 2-1 Ecuador
- México 1-1 Italia
- Octavos: México 0-2 Estados Unidos
Alemania 2006 – Eliminación en octavos de final
- México 3-1 Irán
- México 0-0 Angola
- México 1-2 Portugal
- Octavos: México 1-2 Argentina
Sudáfrica 2010 – Eliminación en octavos de final
- México 1-1 Sudáfrica
- México 2-0 Francia
- México 0-1 Uruguay
- Octavos: México 1-3 Argentina
Brasil 2014 – Eliminación en octavos de final
- México 1-0 Camerún
- México 0-0 Brasil
- México 3-1 Croacia
- Octavos: México 1-2 Países Bajos
Rusia 2018 – Eliminación en octavos de final
- México 1-0 Alemania
- México 2-1 Corea del Sur
- México 0-3 Suecia
- Octavos: México 0-2 Brasil
Qatar 2022 – Eliminación en fase de grupos
- México 0-0 Polonia
- México 0-2 Argentina
- México 2-1 Arabia Saudita
Este recorrido confirma la histórica regularidad del Tri en los mundiales y al mismo tiempo el gran desafío pendiente: volver a romper la barrera de los cuartos de final. ¿Lo logrará en el Mundial 2026?
