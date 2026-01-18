Así le ha ido a la Selección Mexicana en los Mundiales

La Selección Mexicana es una de las grandes habituales de la Copa del Mundo de la FIFA. Con 17 participaciones, el Tri se ubica entre los equipos con mayor presencia en la historia del torneo, solo superado por potencias como Alemania, Brasil, Italia y Argentina.

Esta constancia le permitió construir una identidad mundialista marcada por la competitividad, aunque también por la dificultad para superar la barrera de los octavos de final fuera de casa. México disputó 60 partidos en mundiales con 17 victorias, 15 empates y 28 derrotas. Anotó 62 goles y recibió 101, con una efectividad del 36,66%, lo que lo coloca en el puesto 13 del ranking histórico.

Sus actuaciones más destacadas se dieron en los mundiales de 1970 y 1986, cuando fue anfitrión y alcanzó los cuartos de final. De cara al Mundial 2026 , este es un repaso por cada edición, con rivales, resultados y ronda alcanzada.

La Selección de México en los Mundiales: rivales, resultados y ronda alcanzada

Uruguay 1930 – Eliminación en fase de grupos



México 1-4 Francia

México 0-3 Chile

México 3-6 Argentina

Brasil 1950 – Eliminación en fase de grupos



México 1-4 Brasil

México 2-2 Yugoslavia

México 0-4 Suiza

Suiza 1954 – Eliminación en fase de grupos



México 0-5 Brasil

México 2-3 Francia

Suecia 1958 – Eliminación en fase de grupos



México 1-1 Gales

México 0-3 Suecia

México 3-1 Hungría

Chile 1962 – Eliminación en fase de grupos



México 1-0 Checoslovaquia

México 0-2 España

México 0-1 Brasil

Inglaterra 1966 – Eliminación en fase de grupos



México 1-1 Francia

México 0-2 Inglaterra

México 0-1 Uruguay

México 1970 – Eliminación en cuartos de final



México 0-0 Unión Soviética

México 4-0 El Salvador

México 1-0 Bélgica

Cuartos: México 1-4 Italia

Argentina 1978 – Eliminación en fase de grupos



México 0-6 Alemania

México 1-3 Túnez

México 1-3 Polonia

España 1982 – Eliminación en segunda fase de grupos



México 0-0 Bélgica

México 1-1 Italia

México 1-0 El Salvador

Segunda fase: México 1-4 Alemania

Segunda fase: México 0-0 Inglaterra

México 1986 – Eliminación en cuartos de final



México 2-1 Bélgica

México 1-1 Paraguay

México 0-0 Irak

Octavos: México 2-0 Bulgaria

Cuartos: México 0-0 Alemania (perdió en penales)

Estados Unidos 1994 – Eliminación en octavos de final



México 1-0 Irlanda

México 1-1 Italia

México 0-4 Bulgaria

Octavos: México 1-1 Bulgaria (perdió en penales)

Francia 1998 – Eliminación en octavos de final



México 3-1 Corea del Sur

México 2-2 Bélgica

México 2-2 Países Bajos

Octavos: México 1-2 Alemania

Corea-Japón 2002 – Eliminación en octavos de final



México 1-0 Croacia

México 2-1 Ecuador

México 1-1 Italia

Octavos: México 0-2 Estados Unidos

Alemania 2006 – Eliminación en octavos de final



México 3-1 Irán

México 0-0 Angola

México 1-2 Portugal

Octavos: México 1-2 Argentina

Sudáfrica 2010 – Eliminación en octavos de final



México 1-1 Sudáfrica

México 2-0 Francia

México 0-1 Uruguay

Octavos: México 1-3 Argentina

Brasil 2014 – Eliminación en octavos de final



México 1-0 Camerún

México 0-0 Brasil

México 3-1 Croacia

Octavos: México 1-2 Países Bajos

Rusia 2018 – Eliminación en octavos de final



México 1-0 Alemania

México 2-1 Corea del Sur

México 0-3 Suecia

Octavos: México 0-2 Brasil

Qatar 2022 – Eliminación en fase de grupos



México 0-0 Polonia

México 0-2 Argentina

México 2-1 Arabia Saudita

Este recorrido confirma la histórica regularidad del Tri en los mundiales y al mismo tiempo el gran desafío pendiente: volver a romper la barrera de los cuartos de final. ¿Lo logrará en el Mundial 2026?