¡La LOCURA ya empezó! estos son los BOLETOS más DESEADOS de la Copa Mundial de la FIFA 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026 aún no arranca y ya rompió todos los récords imaginables. A menos de 150 días del inicio, la FIFA reveló cifras que reflejan una auténtica fiebre mundial por conseguir entradas: más de 500 millones de solicitudes de boletos en apenas un mes, provenientes de 211 federaciones afiliadas.

Nunca antes una Copa Mundial de la FIFA había generado tal nivel de expectativa. El torneo, que por primera vez contará con 48 selecciones y será organizado por Estados Unidos, México y Canadá, ya vive su primer gran fenómeno global… y la batalla por los boletos apenas comienza.

¿Cuáles son los partidos más codiciados de la Copa Mundial de la FIFA 2026?

De acuerdo con datos oficiales de la FIFA, hay cinco partidos que concentraron la mayor cantidad de solicitudes de entradas, superando incluso al duelo inaugural. El más solicitado de todos será el Colombia vs Portugal, programado para el 27 de junio en Miami, una sede clave para el público latino en Estados Unidos.

En segundo lugar aparece la Selección Mexicana, cuyo partido ante Corea del Sur, el 18 de junio en Guadalajara, desató una demanda masiva. La pasión del Tri volvió a quedar demostrada, incluso por encima de encuentros históricos.

El tercer puesto lo ocupa la gran final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se jugará el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva York, mientras que el cuarto lugar corresponde al partido inaugural, donde México enfrentará a Sudáfrica el 11 de junio.

Cierra el top cinco un partido de dieciseisavos de final en Toronto, el 2 de julio, que podría enfrentar a Colombia y Croacia, reflejando el enorme interés por selecciones con fuerte arrastre internacional.

Only 150 days to go until the greatest show in the world. ⏳#FIFAWorldCup pic.twitter.com/LGujBraei9 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) January 12, 2026

México, protagonista absoluto dentro y fuera de la cancha

Que dos partidos de la Selección Mexicana estén entre los más solicitados no es casualidad. México vuelve a ser uno de los grandes motores de la Copa Mundial de la FIFA 2026, tanto por su localía como por el peso de su afición dentro y fuera del país.

Estados Unidos, México y Canadá concentran el mayor número de solicitudes, pero también destacan países como Brasil, Argentina, Alemania, España e Inglaterra, que históricamente movilizan a millones de aficionados.

La FIFA informó que los aficionados seleccionados en esta primera fase recibirán un correo electrónico el próximo 5 de febrero, cuando se confirme la asignación y el cargo a las tarjetas registradas. Quienes no resulten elegidos aún tendrán una última oportunidad en la venta de última hora.

La Copa Mundial de la FIFA 2026 todavía no comienza, pero una cosa es clara: conseguir boletos será tan competitivo como levantar el trofeo.