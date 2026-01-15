Fue campeón en Chivas y pudo llegar al TRI, hoy jugará en un club de Centroamérica

Chivas mantiene el paso perfecto en este inicio del torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX luego de sumar dos triunfos en dos duelos consecutivos, mismos en donde derrotó a Pachuca para, después, viajar a la frontera norte del país y vencer prácticamente de último minuto a los Bravos de Juárez.

Con ello, Chivas se mantiene en el primer lugar de la clasificación general y mantiene vivas las esperanzas de sumar un nuevo título, mismo que no llega desde el pasado 2017. Fue precisamente en este año en donde un mexicano destacó por sus goles al grado de estar en el debate de asistir al TRI, aunque ahora tendrá un nuevo reto en Centroamérica.

Ángel Zaldívar, de ser campeón en Chivas a jugar en Centroamérica

En los últimos días se dio a conocer la salida de Ángel Zaldívar de Bravos de Juárez y, por ende, la Liga BBVA MX. Ahora, el conocido “Ingeniero del Gol” seguirá su carrera como futbolista profesional en el balompié de Centroamérica, más precisamente en la Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica.

Cabe mencionar que Ángel Zaldivar formó parte del último campeonato que Chivas logró en el futbol mexicano en 2017, cuando los rojiblancos derrotaron en la gran final a Tigres. No obstante, vale decir que el delantero nunca logró ser constante en el eje de ataque, por lo que tuvo paso por otros equipos como Rayados, San Luis y Juárez.

Ahora, uno de los últimos baluartes del más reciente campeonato de Chivas viajará a Centroamérica en donde espera tener minutos con el Alajuelense, institución que hará su debut en la Jornada 1 del torneo de primera división tica precisamente esta noche ante el Liberia en punto de las 20:00 horas.

¿Cuántos goles hizo Ángel Zaldivar en Chivas?

El futbolista de 31 años debutó profesionalmente en 2014 con las Chivas y, pese a haber formado parte de varios equipos, en donde más destacó fue en el Rebaño Sagrado, pues además de sumar el título de Liga en 2017 presume 41 anotaciones y 14 pases a gol en 221 juegos disputados.