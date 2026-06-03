IMPRESIONANTE: Así luce el Estadio Ciudad de México a una semana de la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

En los últimos días, en las redes sociales se han difundido diferentes fotos de como luce el Estadio Ciudad de México a tan solo unos días de que sea la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y los aficionados han quedado impactados por el cambio en el inmueble.

Así luce el Estadio Ciudad de México

El Estadio Ciudad de México ha tenido algunas modificación. El aspecto del inmueble ha tenido varios cambios desde su reinaguración ante Portugal.

En las imagenes compartidas, se muestran 48 banderas en la parte de hasta arriba del inmueble que le dan el toque de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. En las pantallas y en ciertas zonas del Estadio, tienen ciertos colores relacionados a México, con un verde llamativo y amarillo que hacen un buen contraste.

De igual forma, se muestran colgadas las palabras de la FIFA que terminan por darle un toque especial al lugar.

Ahora sí que como dicen los chavos: Laura pic.twitter.com/U34Pdkd0ls — Ricardo (@raf_1908) June 3, 2026

Los partidos que se van a jugar en el Estadio Ciudad de México para la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Los partidos que se disputarán en el Estadio Ciudad de México para la Copa Mundial de la FIFA 2026™ son:

Fase de Grupos el 11 de junio de 2026, 13:00 horas tiempo del centro de México, Partido inaugural, México vs Sudáfrica del Grupo A.

17 de junio de 2026, 20:00 horas tiempo del centro de México, Uzbekistán vs Colombia (Grupo K).

24 de junio de 2026, 19:00 horas tiempo del centro de México, República Checa vs México (Grupo A).

30 de junio de 2026, 19:00 horas tiempo del centro de México , Dieciseisavos de Final (1° del Grupo A vs 3° de los Grupos C/E/F/H/I).

5 de julio de 2026, 18:00 horas tiempo del centro de México, Octavos de Final

El Estadio Ciudad de México es el único recinto en la historia que albergará tres partidos inaugurales de la Copa Mundial de la FIFA 1970, 1986 y 2026.