Así queda el Grupo G del Mundial 2026, tras los resultados de Bélgica y Egipto
Egipto es el líder del sector gracias a su victoria sobre Nueva Zelanda en Vancouver, mientras que, Bélgica no ha podido derrotar a Irán y se jugará su pase en la última fecha.
La Selección de Egipto dio un pase gigante en busca de los 16avos de final en la Copa Mundial de la FIFA 2026 al derrotar a su similar de Nueva Zelanda en Vancouver. Los 'Faraones' son líderes del sector G y dependen de sí mismos para avanzar como líderes a pesar de que muchos ponían a Bélgica en el primer lugar desde que se dio el sorteo.
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Bélgica ha dejado mucho que desear en las primeras dos fechas de la justa veraniega, el cuadro europeo pintaba para llevarse este sector de calle y la realidad ha sido toda la contraria. Empataron con Egipto en el primera fecha y lo han vuelto a hacer en la segunda jornada contra Irán. Por si fuera poco, en caso de que Nueva Zelanda los derrote en el último partido, podrían quedar eliminados en la fase de grupos.
Así va el Grupo G tras dos fechas del Mundial 2026
- Egipto - 4 puntos
- Bélgica - 2 puntos
- Irán - 2 puntos
- Nueva Zelanda - un punto
Tercera jornada del Grupo G del Mundial 2026
- Egipto vs Irán
- Hora CDMX: 9:00 pm
- Sede: Seattle Stadium (Lumen Field), Seattle
- Nueva Zelanda vs Bélgica
- Hora CDMX: 9:00 pm
- Sede: BC Place, Vancouver
México vs Chequia por TV Azteca Deportes
Tenemos una cita este miércoles 24 de junio en punto de las 6:30 pm para seguir la transmisión de TV Azteca Deportes por Azteca Siete, la App de TV Azteca Deportes, la página de aztecadeportes.com y el canal de Azteca Deportes Network del choque entre la Selección Mexicana y el combinado europeo. Los dirigidos por Aguirre ya aseguraron el primer lugar, sin embargo querrán irse perfectos en la fase de grupos.