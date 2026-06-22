Así queda el Grupo G del Mundial 2026, tras los resultados de Bélgica y Egipto

La Selección de Egipto dio un pase gigante en busca de los 16avos de final en la Copa Mundial de la FIFA 2026 al derrotar a su similar de Nueva Zelanda en Vancouver. Los 'Faraones' son líderes del sector G y dependen de sí mismos para avanzar como líderes a pesar de que muchos ponían a Bélgica en el primer lugar desde que se dio el sorteo.

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Bélgica ha dejado mucho que desear en las primeras dos fechas de la justa veraniega, el cuadro europeo pintaba para llevarse este sector de calle y la realidad ha sido toda la contraria. Empataron con Egipto en el primera fecha y lo han vuelto a hacer en la segunda jornada contra Irán. Por si fuera poco, en caso de que Nueva Zelanda los derrote en el último partido, podrían quedar eliminados en la fase de grupos.

Así va el Grupo G tras dos fechas del Mundial 2026

Egipto - 4 puntos Bélgica - 2 puntos Irán - 2 puntos Nueva Zelanda - un punto

Tercera jornada del Grupo G del Mundial 2026

Egipto vs Irán

Hora CDMX: 9:00 pm

Sede: Seattle Stadium (Lumen Field), Seattle



Nueva Zelanda vs Bélgica

Hora CDMX: 9:00 pm

Sede: BC Place, Vancouver

México vs Chequia por TV Azteca Deportes

Tenemos una cita este miércoles 24 de junio en punto de las 6:30 pm para seguir la transmisión de TV Azteca Deportes por Azteca Siete, la App de TV Azteca Deportes, la página de aztecadeportes.com y el canal de Azteca Deportes Network del choque entre la Selección Mexicana y el combinado europeo. Los dirigidos por Aguirre ya aseguraron el primer lugar, sin embargo querrán irse perfectos en la fase de grupos.

