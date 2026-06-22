Marcelo Bielsa confirma BAJAS para el Uruguay vs España en el Mundial 2026: “No tienen chance de jugar…”

La Selección Uruguaya está al borde de la eliminación en la Copa Mundial de la FIFA 2026 y hay dos jugadores que ya fueron descartados para su duelo decisivo contra España. Luego de empatar de manera increíble contra Cabo Verde, el director técnico de Uruguay, Marcelo Bielsa, reveló que ni Ronald Araujo ni Giorgian de Arrascaeta estarán disponibles para enfrentar a los españoles en Guadalajara, Jalisco el próximo 26 de junio.

“No, no tienen chance de jugar contra España. Ni de Arrascaeta ni Araujo”, dijo el estratega encargado de la Selección Uruguaya al ser cuestionado sobre la presencia de los futbolistas lesionados.

Araujo sufrió una lesión muscular en el gemelo durante una práctica en la concentración uruguaya. El defensor del FC Barcelona abandonó a sus compañeros para ser tratado en Europa, pero no ha logrado estar en plenitud física. Por su parte, Arrascaeta no ha podido disputar ni un minuto en la Copa Mundial de la FIFA 2026 porque también sufre molestias en la pantorrilla.

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Bielsa toma la responsabilidad por el mal desempeño de Uruguay

Bielsa se sinceró durante la conferencia de prensa posterior al partido contra los caboverdianos. El estratega argentino apuntó que él es el único responsable de que los dos veces campeones del mundo solo sumen dos de seis puntos posibles y señaló que enfrentar a España es algo complicado, pero los tiene con aspiraciones.

“Tenemos que jugar contra España con la necesidad y la obligación de ganarle. Es un desafío muy grande para todos nosotros. Para mí, que soy el responsable de que Uruguay no haya conseguido más puntos que dos sobre seis posibles”, explicó el estratega. “Para el equipo en general, tener la alternativa de mejorar la imagen contra un rival que es un gran rival. De ninguna manera creo que nosotros no podamos enfrentar ese partido con aspiraciones”.

A los charrúas solo les valen los tres puntos para clasificar a la siguiente ronda con cinco puntos sobre los cuatro de España. Para ello también necesitaría que Cabo Verde y Arabia Saudita empaten su respectivo encuentro. Si no se da el triunfo, los Charrúas podrían empatar y llegar a tres puntos con la esperanza de pasar como uno de los mejores terceros lugares del torneo.