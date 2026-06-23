Así queda el Grupo I del Mundial 2026 tras los partidos de la Francia de Mbappé y la Noruega de Haaland

Por el momento no hay sorpresa en el Grupo I de la Copa Mundial de la FIFA 2026, Francia y Noruega comandan el sector con paso perfecto. Los pupilos de Didier Deschamps no tuvieron mucho problema para derrotar a Iraq en Filadelfia y pelearon más con la lluvia que con el combinado asiático. Por otro lado, Erling Haaland y compañía vencieron a Senegal en Nueva Jersey y aseguraron su pase a la siguiente ronda del Mundial 2026.

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Kylian Mbappé continúa en plan goleador y comandó el triunfo de los galos ante Iraq para cumplir con los pronósticos que los daban como favoritos. Este partido es el primero que se suspende por más de 10 minutos debido a una tormenta que retrasó el juego casi una hora. Un poco más tarde, los nórdicos sufrieron levemente con los 'Leones de Teranga', pero lograron sacar las tres unidades y así definirán el liderato del sector en la última fecha con Francia.

Así quedó el grupo I tras dos jornadas del Mundial 2026

Francia - 6 puntos Noruega - 6 puntos Senegal - 0 puntos Iraq - 0 puntos



Tercera jornada del Grupo I en el Mundial 2026

Noruega vs Francia — 13:00 (1:00 pm)

Estadio: Gillette Stadium, Boston (EE.UU.)



Senegal vs Irak — 13:00 (1:00 pm)

Estadio: BMO Field / Estadio Toronto (Canadá)

México vs Chequia por TV Azteca Deportes

Tenemos una cita este miércoles 24 de junio en punto de las 6:30 pm para seguir la transmisión de TV Azteca Deportes por Azteca Siete, la App de TV Azteca Deportes, la página de aztecadeportes.com y el canal de Azteca Deportes Network del choque entre la Selección Mexicana y el combinado europeo. Los dirigidos por Aguirre ya aseguraron el primer lugar, sin embargo querrán irse perfectos en la fase de grupos.

