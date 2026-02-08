Así queda la tabla de goleo de la Liga BBVA MX tras la jornada 5 del Torneo Clausura 2026

El romance de Joao Pedro con las porterías mexicanas continúa en este Torneo Clausura 2026. El delantero ítalo-brasileño del Atlético San Luis lidera la tabla de goleo individual en este semestre con cinco tantos, seguido del joven sensación de las Chivas del Guadalajara; Armando González, quien registra cuatro goles. El podio lo completa José Antonio Paradela de la Máquina Celeste, el argentino no es delantero centro, pero ha cargado con la ofensiva del cuadro de La Noria en estas primeras fechas.

A una jornada de que concluya el primer tercio de la fase regular del Clausura 2026, la pelea por el reinado de ser el romperredes del futbol mexicano está al rojo vivo. Joao Pedro no ha quitado el pie del acelerador y registra un tanto cada 90 minutos en este torneo, pero, la 'Hormiga' demostró que lo del Apertura 2025 no fue una casualidad y lleva cuatro goles en cinco jornadas disputadas.



Joao Pedro (Atlético San Luis) 5 goles

Armando González (Chivas del Guadalajara) 4 goles

José Antonio Paradela (Cruz Azul) 4 goles

Marcelo Flores (Xolos de Tigres) 3 goles

Daniel Aguirre (Chivas del Guadalajara) 2 goles

Cabe destacar que, Paulinho convirtió su primer tanto en el Torneo Clausura 2026 en el empate entre los Diablos Rojos del Toluca y la Máquina Celeste. El ariete portugués buscará remontar posiciones en la tabla de goleo individual y acercarse tanto a Joao Pedro como a González lo más rápido posible.

Finalmente, el Rebaño Sagrado continúa con su marca perfecta tras cinco victorias en el mismo número de juegos y además, tiene a dos futbolistas en el top-cinco de goleadores en el presente semestre con la 'Hormiga' y Daniel Aguirre.