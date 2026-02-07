Esta sería la fecha en la que regresaría Alexis Vega tras su operación

El delantero mexicano Alexis Vega estaría atravesando la recta final de su recuperación por una operación realizada en enero, y podría volver a las cancha para la Jornada 7, en la que el Toluca se enfrentará ante los Rayos del Necaxa el sábado 21 de febrero en el Estadio Victoria.

El atacante y pieza clave en el esque de Antonio Mohamed, está fuera de actividad por una lesión que se originó el año pasado y la cual arrastró, hasta que el futbolista en conjunto con los Diablos decidieron solucionar con una operación que se realizó el 13 de enero.

Toluca en aquel momento precisó que el motivo de esa operación fue "una limpieza articular mediante procedimiento artroscópico", por lo que el ex de Chivas iba a estar fuera de cuatro a seis semanas, por lo que justo ahora cuando se celebra la fecha 5 en contra de Cruz Azul, está a medio proceso de recuperación.

Fue durante el comienzo de transmisión, cuando los analistaa y ex futbolistas Luis García acompañado de Zague explicaron que para el partido ante Necaxa, estaría de vuelta.

"Dentro de tres semanas o un mes regresaría a las canchas", comentó Luis García, y Zague agregó que en la charla con Vega les comentó que "contra Necaxa".

Alexis Vega no ha visto ni un minuto de juego

El comienzo del 2026 ha sido complicado para Vega, pues hasta esta jornada 5, no ha podido ver ni un minuto. En la fecha 1 el jugador estaba aún de descanso por el desgastante torneo que había terminado, y se perdió la segunda fecha en contra de Santos Laguna del 14 de enero, pues el fue operado un día antes.

Vega además se perdió de dos amistosos de México, en contra de Panamá y Bolivia, juegos que hubieran funcionado mucho al combinado tricolor, pero que tendrán que esperar el regreso de uno de los jugadores que levanta la mano para asistir a la Copa Mundial de la FIFA que arranca el 11 de junio con el México vs Sudáfrica.