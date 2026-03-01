Así queda la tabla de goleo de la Liga BBVA MX tras la jornada 8 del Clausura 2026

La pelea por ser el máximo romperredes del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX está al rojo vivo y curiosamente, con los tres actuales monarcas de goleo; Armando González, Joao Pedro y Paulinho. Los arietes de Chivas del Guadalajara, Atlético San Luis y Deportivo Toluca respectivamente lideran la tabla de goleo, aunque el ítalo brasileño del equipo potosino lleva la ventaja.

Además de los antes mencionados, Salomón Rondón de los Tuzos del Pachuca, José Paradela de Cruz Azul y el recién llegado al futbol mexicano de los Pumas; Juninho también quieren la corona. Cabe recordar que, en el Torneo Apertura 2025 los tres campeones de goleo llegaron a las 11 anotaciones, por lo que el único que lleva más de la mitad de esta cifra es Joao Pedro. Por si fuera poco, la famosa 'Hormiga' es el único futbolista mexicano en el top 5 de la lista y querrá seguir con la buena racha en busca de estar en la lista final de la Selección Mexicana para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Tbla de goleo del Torneo Clausura 2026 tras ocho jornadas

Joao Pedro - Atlético de San Luis - siete goles Armando González - Chivas del Guadalajara - cinco goles Paulinho - Deportivo Toluca - cuatro goles Salomón Rondón - Pachuca - cuatro goles José Paradela - Cruz Azul - cuatro goles Juninho - Pumas UNAM - cuatro goles Lucas Di Yorio - Santos Laguna - cuatro goles Marcelo Flores - Tigres UANL - tres goles Julián Carranza - Necaxa - tres goles Facundo Almada - Mazatlán FC - tres goles

Finalmente, mención honorífica para el jugador de los Cañoneros de Mazatlán; Facundo Almada. El defensa central de 27 años es el único en la lista que no es delantero, ni siquiera es mediocampista y lleva más anotaciones que varios ofensivos del futbol mexicano.